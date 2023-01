«Yo me enterraba en el sol»: Eduardo Cruz-Johnson se confiesa sobre su excesivo bronceado

Eduardo Cruz-Johnson dio vida a la primera patita de la semana en Juego Textual, programa al que asistió mucho menos bronceado que de costumbre. Ese tema fue el que precisamente se tomó el capítulo del espacio de Canal 13, cuando el ex lector de noticias se confesó al respecto.

En primera instancia, fue consultado por su estilo de vida. Ahí Cruz-Johnson indicó que no cuida su físico, ya sea con relación con su alimentación como a su «falta de cultura deportiva». Más tarde fue cuando el ex rostro de espacios como «24 Horas» y «60 Minutos» contó la firme sobre su conocido paso por el solarium.

La confesión de Eduardo Cruz-Johnson sobre su excesivo bronceado

«Yo me enterraba en el sol. Ciertamente por vanidad, pero también porque el sol me daba energía, me sentía distinto», indicó el ex lector de noticias.

Según rememoró, precisamente se hacía acompañar por Raquel Argandoña para broncearse. «En ese tiempo yo animaba festivales con ella, con Paulina Nin y con Pamela Hodar, y en la mañana nos íbamos a tomar sol. 20 minutos de frente, 20 minutos de espalda, no más», recordó, aunque aseguró que nunca tuvo nada con la animadora.

Tras repasar escenas de su participación en el programa «Acoso textual» en 2004, donde ejerció primero como invitado y luego como panelista, Eduardo aseguró que su relación actual con el sol ya no es la de antes.

«Ahora ya no tengo interés en broncearme, ya no tomo sol (…) Me miro ahí y digo: ¿Cómo alguien no me decía que no tomara tanto sol? Me encuentro gordo y quemado. ¿Cómo nadie me decía?», señaló.

Adicionalmente, aseguró que ya no tiene opiniones tan vehementes como las que exponía en ese programa, donde se trenzó en fuertes discusiones con algunas de sus compañeras de panel, como Katyna Huberman y Vanessa Reiss.

«La vida me ha enseñado a ser más tolerante con todo. Yo converso ahora cosas políticas, de toda índole, de lo que está pasando y lo que pasó. La clave es ser tolerante con la persona que discrepa de tus ideas y tus pensamientos», recordó.