«Fue algo desastroso»: el mea culpa de Eduardo Cruz-Johnson por su pasado profesional en dictadura

Esta noche se emitirá la primera patita de la semana en «Juego Textual», espacio de Canal 13 conducido por Sergio Lagos que tendrá como invitado al recordado lector de noticias, Eduardo Cruz-Johnson.

El nuevo episodio someterá al comunicador a distintas consultas por parte de las conocidas panelistas. En una de ellas, Cruz-Johnson recordará su llegada a la televisión que involucró a Raquel Argandoña. Y, además, el ex conductor de «60 Minutos» y «24 Horas» analizará los noticiarios actuales y rememorará su labor de comunicador en dictadura.

Eduardo Cruz-Johnson y su profundo mea culpa

Acerca de su rol como conductor de 60 Minutos de TVN, noticiario cuestionado en los años 80 por ser usado por la dictadura para desinformar, Cruz-Johnson explicará que en esa época no se daba cuenta de lo que pasaba.

«Yo no sabía contextualizar, sólo leía un texto, no tenía noción de lo que estaba sucediendo efectivamente. Me di cuenta con el pasar de los años, leyendo, informándome, escuchando a quienes no pensaban como yo, y fue algo desastroso. Me arrepiento de haber leído noticias en esa época», confesará.

Por otra parte, el locutor manifestará arrepentimiento de haber sido tan adicto al solarium por tantos años, lo que lo hacía ver permanentemente bronceado en cámara.

«Ahora ya no tengo interés en broncearme, ya no tomo sol (…) Me miro en imágenes antiguas y digo: ¿Cómo alguien no me decía que no tomara tanto sol? Me encuentro gordo y quemado. ¿Cómo nadie me decía?», señalará el comunicador.

Además, Eduardo Cruz-Johnson recordará su carrera de bombero, que partió a los 13 años y se consagró a los 15 cuando le tocó estar en un momento histórico, apagando las llamas de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

«Fue mi primer gran incendio. Recuerdo que nos fuimos caminando con la bomba por Nataniel Cox y sentía los disparos. Entramos en La Moneda, vimos descascararse los murallones que tiene y fuimos al salón azul», señalará, agregando que en ese momento no pensó nada de lo que vio, sólo en apagar el fuego. Días después, sin embargo, empezó a tomarle el peso. «Yo vi muertos en la calle. No me daba lo mismo, me daba rabia lo que vi», reflexionará el ex conductor de tevé.