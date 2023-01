«A los 6 meses…»: Amar Azul nos contó sobre los inicios de su carrera en Yo Soy Tu Pape

Ayer en la tarde tuvimos una agradable visita en Yo Soy Tu Pape, llegó a la radio nadie más ni nada menos que Miguel Ángel D’annibale y su hijo, Lauri D’annibale, integrantes del querido y mítico grupo de cumbia argentina, Amar Azul.

Los músicos conversaron con nuestro querido locutor, Pape, sobre diversos temas cómo el famoso corito que se inventó en Chile para «Yo Tomo». También del próximo proyecto de Lauri con una cumbia más moderna.

Acá te dejamos el audio de la visita:



La historia de Amar Azul

Miguel empezó en 1989 como vocalista y su hijo hace 11 años en los timbales. «Empezó todo en argentina, era una locura», comentó el cantante

El intérprete de «Yo Me Enamoré» nos relató como partió Amar Azul. En sus inicios eran solo 3 músicos, que tenían dos discos y aún no lograban pegar. Mientras no despegaban, Miguel se dedicaba a manejar taxis.

Fue «El Polvito de Amor» en el 95 que le dio vuelco a sus carreras y se convirtieron en una de las bandas más pedidas.

«Manejaba un taxi a las 4 am detrás de un cementerio, yo estaba así solito y llovía. Me llama la chica que atiende el teléfono y me dice para vos, era un representante que yo no conocía en ese momento, después si y me dice: Miguel esto está andando, tenes un tema que se llama Polvito de Amor y está pegando», comentó.

«Yo le día el CD a él, se lo entregue y le dije fíjate si puedes hacer algo y me dijo dale, a los 6-7 meses me llamó», finalizó el vocalista de Amar Azul.

Nos contó que a penas fue la llamada, el representante le preguntó en que trabajaba en ese instante y que debía dejarlo. No obstante para Miguel fue difícil, ya que el conseguirse un auto para trabajar como taxi no es fácil, pero apostó por la música.

«Mira, que me cago de hambre, me dijo: déjalo te muestro la agenda y de ahí me vi, tenía cuatros años llenos de giras y conciertos», agregó.

Su impacto en Chile

Miguel Ángel D’annibale, en un nostálgico recuerdo, nos contó como fue que pegó en Chile y su primera visita en el país.

«Después que fui a Mendoza, dije van todos a Chile, menos yo. Cruce la cordillera y le pregunte ¿conocen a Amar Azul? Si respondieron. Tenía el corazón latiendo fuerte», manifestó el vocalista.

Su primera visita en Chile fue en Concón. «Hicimos radio con los chicos, nos invitaron a comer a un restaurant cerca de la Quinta Vergara, y los chicos se fueron, mientras comíamos. Estaban abriendo las puertas de los taxi para pagarnos la cena a nosotros», relató.

«El amor de esos pibes de la radio para pagarlo, estaban pidiendo plata, para pagarnos a nosotros. ¿Por qué no nos dijeron? nos respondieron que para que Amar Azul levante, todo era incondicional», recordó emocionado.

«Es un recuerdo lindo», finalizó Miguel Ángel D’annibale.