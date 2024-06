Así se vivió la fuerte pelea entre Luis Mateucci y Fabio Agostini en ¿Ganar o Servir?: Tuvieron que ser separados

Durante este jueves se emitió la fuerte pelea que Fabio Agostini y Luis Mateucci tuvieron en ¿Ganar o Servir?. Cabe destacar que desde que el español ingresó al encierro, ambos protagonizaron diversos encontrones. Sin embargo, en esta oportunidad la situación llegó a mayores.

Esto comenzó después de que el europeo se vengó del argentino y escupió en un vaso de agua que le estaba sirviendo.

«Si quiere un poquito de proteína…», indicó Fabio Agostini, quien posteriormente le tiró el líquido.

Frente a esto, Luis Mateucci se puso rápidamente de pie para atacar al español, por lo que tuvieron que ser separados por sus compañeros de ¿Ganar o Servir?, quienes no se esperaban la situación.

«¡A ver quién tiene más huevos!», le señaló Fabio Agostini, antes de ser alejado por Austin. Por otro lado, el argentino fue sostenido por Raimundo. Además, después le señaló a Amanda: «Yo no sigo acá».

Las reacciones tras la pelea entre Fabio Agostini y Luis Mateucci

Después del conflicto entre Fabio Agostini y Luis Mateucci, sus compañeros de ¿Ganar o Servir? entregaron sus opiniones al respecto tras ser citados por la institutriz para conversar sobre lo que sucedió.

En este contexto, Pangal Andrade apoyó al español: «No sabes la rabia que trae el otro. No lo justifico, pero viene juntándose rabia. Si a mí me tiran un escupo y me lo trago, lo voy a querer matar».

Por otro lado, Oriana y Daniela Colett se pusieron de lado de Luis Mateucci. «La rabia no justifica lo que hizo. Si se la quieres devolver, devuélvela igual… a las espaldas, las cosas se devuelven con la misma moneda (…) Si le tiras algo en la cara a una persona desprevenidamente, evidentemente va reaccionar de esa manera», indicó Marzoli.

En tanto, la brasileña señaló: «No se regresan las cosas con la misma moneda. (Luis) Hizo las cosas mal, pero me parece ridículo que Fabio entre para hacer lo mismo».

Recordemos que el ex de Daniela Aránguiz en el anterior reality de Canal 13 escupió una Nutella que más tarde Agostini se comió.