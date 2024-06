«Mantenido de mier…»: Luis Mateucci y Fabio Agostini protagonizan fuerte conflicto en «¿Ganar o Servir?»

No es ninguna sorpresa que Luis Mateucci y Fabio Agostini tienen una gran enemistad. Cabe destacar que esta comenzó en Tierra Brava y se agudizó aún más cuando el español le ganó la final de dicho reality.

En «¿Ganar o Servir?», esto no ha cambiado. De hecho, durante la llegada del europeo al espacio de telerrealidad de Canal 13 tuvieron el primer encontrón.

Y ahora se dio a conocer un adelanto del capítulo que se emitirá este lunes, donde se reveló un nuevo conflicto entre Fabio Agostini y Luis Mateucci. Cabe destacar que esto ocurrió después de una directa consulta de Mariela Sotomayor en medio de una actividad.

Fuerte discusión entre Fabio Agostini y Luis Mateucci

«¿Qué te gustaría más: estar en el equipo contrario, ganarle y burlarte de él o quitarle la capitanía?», le preguntó la periodista a Fabio Agostini. Ante esto, el español respondió: «Prefiero quitarle la capitanía».

Esto no pasó inadvertido para Luis Mateucci quien no tardó en contestar. «Eres un hue… cero capitán. El capitán en el otro equipo era Pamela (Díaz) y tú hacías todo lo que ella te decía», lanzó.

«Por lo menos a mí no me meten con chicas de exfutbolistas para que me mantengan. Porque eso eres, un mantenido de mier…», le indicó Fabio Agostini al argentino, refiriéndose al romance que tuvo con Daniela Aránguiz y su actual relación con Daniela Colett.

«¿Yo mantenido? Eso es lo que dices vos», le respondió Luis. En tanto, el español volvió a arremeter contra de Mateucci: «Caradura, payaso y cagón. Afuera te cag… todo, esa es la rabia que me da».

Finalmente, el argentino le sacó en cara el supuesto cariño que la gente le tiene. Por eso me quiere todo Chile y a ti te odian. Le dedicaste el triunfo a los haters. No te quiere nadie», le señaló a Fabio Agostini.