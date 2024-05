«Ya perdí la confianza en ella»: Luis Mateucci impacta tras revelar nuevos detalles de su quiebre con Daniela Aránguiz

Recientemente, Luis Mateucci llamó mucho la atención, después de tener un conflicto con Daniel Colett. Esto ocurrió después de que el argentino señaló que no había terminado con Daniela Aránguiz, sino que están en un receso.

Luego, el finalista de Tierra Brava conversó con otros participantes del reality de Canal 13 y reveló algunos problemas que tuvo con la exchica Mekano antes de ingresar al encierro.

En este sentido, recientemente, Luis Mateucci causó gran sorpresa tras entregar nuevos detalles de relación con Daniela Aránguiz.

La sincera confesión de Luis Mateucci sobre su quiebre con Daniela Aránguiz

En conversación con La Hora, Luis Mateucci se refirió a su relación con Daniela Aránguiz. «Yo quedé con ella en un stand by, pero han pasado ciertas cosas que me hicieron sentir desconfianza hacia quien era mi pareja, y si no puedo confiar en mi pareja, no puedo confiar en nadie, reveló.

En este contexto, el participante de ¿Ganar o Servir? señaló que no se debe a alguna infidelidad. «Daniela Aránguiz es imposible que me sea infiel, yo no desconfío de ella en nada de eso. Pero, claramente, ya perdí la confianza en ella general», mencionó.

Cabe destacar que Luis Mateucci no entregó los motivos de su desconfianza. Sin embargo, explicó que es algo mutuo. «Ella también desconfió de mí en unas cosas, y en vez de hablarlo y preguntándomelo, creyó otras versiones. Entonces al final fueron actitudes de ambos que no son las correctas», indicó el argentino.

«Es un término definitivo para mí al menos, porque me dolió, no lo esperaba, y tuve que dar un paso que no era el que quería», finalizó el participante del reality de Canal 13.

Por otro lado, es importante mencionar que hace algunos días, en Zona de Estrellas, Pablo Candia dio a conocer que Luis Mateucci le debería 6 millones de pesos a Daniela Aránguiz.