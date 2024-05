«Me parece tan patética»: Oriana Marzoli destroza a Faloon Larraguibel en ¿Ganar o Servir?

En el último episodio de ¿Ganar o Servir? se vivió una tensa situación entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel. Instancia en la que la española arremetió con todo en contra de la exchica Yingo.

El conflicto comenzó antes de que se llevara a cabo el «cara a cara», cuando Sergio Lagos le consultó a la exconductora de «Sabores» por sus problemas con su compañera del reality. Ante esto, la chiquilla indicó que fue debido a que la popular chica reality trató de inútiles a sus compañeros para ganar protagonismo.

Oriana Marzoli destroza a Faloon Larraguibel en ¿Ganar o Servir?

Esto no le gustó a Oriana Marzoli, quien no dudó en responder. «Me parece tan patética, esta chica no se ha enterado de que a ella no la conocen ni en su casa y que es el cuarto reality que hago en Chile, por lo tanto el protagonismo no me hace falta, me sobra. Si quieres te regalo un poquito ya que estás desesperada, reventada», indicó la popular chica reality.

Luego, en la jornada de nominación, la española votó por Faloon Larraguibel. Sin embargo, no lo hizo de pie, ya que explicó que le tiene miedo.

«Tengo miedo (…) Le temo a las manos y a las piernas de Faloon. Estoy podrida de lo provocadora y lo cínica que es, me parece una envidiosa. Seguramente envidia mi lealtad con las amigas, porque cuando a Gala le interesaba Austin fue la primera en traicionarla, como Judas. Me da mucho miedo que se me vuelva a acercar», expresó Oriana Marzoli.

Por su parte, Fran Maira, quien ha establecido una amistad con la española en ¿Ganar o Servir?, también criticó duramente a la ex Yingo y señaló que es ella «la que provoca casi todos los conflictos y te has hecho la víctima. Además, el otro día dijiste que Austin era mi títere, pero no es mi culpa que él me haya elegido a mí entre todas las mujeres, para que vayas acostumbrándote y soportándolo».

«No me interesa. Desde el principio para mí era un juego, y si te eligió a ti, bacán, ojalá dure», le respondió Faloon Larraguibel.