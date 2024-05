«Un cruce de proporciones»: Revelan nuevos detalles del feroz conflicto entre Oriana Marzoli y Pamela Díaz en ¿Ganar o Servir?

Hace algunos días se dio a conocer que Pamela Díaz y Oriana Marzoli habrían tenido un feroz conflicto en ¿Ganar o Servir?.

Cabe destacar que aún no se ha emitido el ingreso de la Fiera al reality de Canal 13. Sin embargo, surgió el rumor que en tiempo real habría tenido un fuerte conflicto con la popular chica reality. Incluso revelaron que la habría agredido.

Ante esto, recientemente en Zona de Estrellas, Hugo Valencia entregó nueva información sobre la pelea que habrían protagonizado Oriana Marzoli y Pamela Díaz.

Revelan nuevos detalles del conflicto entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli

Hugo Valencia reveló que se contactó con fuentes al interior de «¿Ganar o Servir?», quienes le entregaron información al respecto.

«Yo empiezo a tomar contacto con mis fuentes al interior del reality, gente que está en Chile y en Perú, y frente a la pregunta de si es cierto que hubo una pelea entre Oriana Marzoli y Pamela Díaz, ambas fuentes me entregan la misma respuesta», señaló el periodista.

«¿Es verdad que hubo un conflicto entre las dos de alto calibre? Sí, es verdad. Me confirman ambas fuentes de que existió un conflicto. Mi siguiente pregunta tiene que ver con si es cierto que este conflicto terminó a los golpes (…) y ambas fuentes me dicen que es falso, que no hubo agresión física», agregó Hugo Valencia.

Además, el panelista de Zona de Estrellas explicó: «Más sí existió un cruce de proporciones (…) ¿Es cierto que Oriana solicitó la expulsión de Pamela? Sí, es verdad, Oriana pidió la expulsión de Pamela Díaz. Más me agregan que ‘Oriana en este caso exageró una situación'».

En este sentido, Hugo Valencia dio a conocer que la española ya no estaría al interior de ¿Ganar o Servir?. «Hoy puedo confirmar dos cosas, la primera es que Oriana y Pamela no están juntas en la casa de ‘¿Ganar o Servir?’. Pamela Díaz sigue en el reality (…) y quién ha salido del encierro, es Oriana Marzoli», reveló.

«Esto se debe a que Oriana habría presentado un cuadro de salud que la tiene hoy día imposibilitada de continuar con las actividades propias del reality. (…) No es un cuadro de salud grave, si la tiene fuera de la casa, con Pamela adentro y ninguna de las dos en carácter de expulsada», explicó el periodista.