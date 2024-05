«Parece una talla»: Julio César Rodríguez sorprendido tras conocer llamativo detalle de la audiencia de Cathy Barriga

Durante la mañana de este viernes se desarrolló una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares de Cathy Barriga. Hecho que fue abordado en Contigo en la Mañana, el matinal de CHV. Cabe destacar que en esta instancia Julio César Rodríguez quedó sorprendido tras conocer un nuevo antecedente.

«Siete veces Cathy Barriga no respondió llamados en la noche; tres en el día. Las tres que se conocían eran en el día, por eso me llamaba la atención esto de que ‘no despertó’», señaló el periodista sobre la exalcaldesa quien es investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Es importante señalar que en esta instancia el tribunal no permitió grabar la audiencia, por lo que el notero le iba informando lo que pasaba mediante WhatsApp a Julio César Rodríguez.

Julio César Rodríguez sorprendido por nuevo antecedente del caso de Cathy Barriga

«La Fiscalía no pidió prisión preventiva y se pide que se instale un timbre en la parcela», reveló el animador de Contigo en la Mañana.

Cabe destacar que esto llamó mucho la atención de Julio César Rodríguez. «No sé si me está hueveando Lucho Ugalde con esto o es verdad. Parece una talla. ¿Cómo te vas de arresto domiciliario y no pones un timbre? Eso es tener cero calidad de ciudadano», indicó.

Después de una tanta de comerciales, el animador del programa matutino de CHV confirmó la veracidad del dato. «En el WhatsApp de todos los periodistas estaban preguntando si era leseo o no era leseo, así que no fui el único que lo pensé. Efectivamente, parece que se la ha solicitado que ponga un timbre, para que escuche cuando la van a buscar», señaló.

Posteriormente, Julio César Rodríguez explicó la declaración que realizó sobre Cathy Barriga sobre no tener timbre. «A veces tiene el teléfono sin sonido, porque a su hijo (TEA) le molesta mucho el sonido. Por eso ni siquiera tienen timbre, porque le molesta al menor», informó el popular periodista nacional.