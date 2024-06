«Mi salud es mi prioridad»: Popular participante de «¿Ganar o Servir?» impacta tras renunciar al reality

Durante el episodio de este domingo en «¿Ganar o Servir?», uno de los participantes más queridos del reality abandonó el encierro. Hablamos de Claudio Valdivia.

Quien entregó la noticia fue Sergio Lagos. El animador indicó que después de que el popular participante se realizará diversos exámenes en su rodilla debió renunciar.

«Difícil y dura noticia. Me hubiera gustado seguir compitiendo, pero mi salud es mi prioridad y no puedo seguir, no quiero ser una molestia para el equipo», expresó Claudio Valdivia.

«Mi rodilla y una lesión crónica que tengo en el tobillo me hacen abandonar la competencia. Quería reencontrarme con Pangal, le di la pelea, pero no estoy hoy en condiciones», agregó.

Blue Marie rompió en llanto tras salida de Claudio Valdivia de «¿Ganar o Servir?»

Posteriormente, Claudio Valdivia se despidió del resto de participantes del espacio de telerrealidad de Canal 13. En este sentido, tuvo unas emotivas palabras para Blue Mary, con quien estableció gran cercanía durante el encierro.

«Eres tremenda persona. Gracias y perdón», le expresó.

Cabe destacar que después de la salida de Claudio Valdivia del reality de Canal 13, Blue Mary se sentó sola en el patio y se puso a llorar.

Por otro lado, es importante mencionar que hace algunos días, fue el mismo Claudio quien confirmó su salida de «¿Ganar o Servir?» a través de sus redes sociales.

El hermano del Mago expresó que la prueba que se emitió el miércoles de la semana pasada en Canal 13 fue su última competencia.

«Esta fue la última vez que competí en @ganaroservir. En el segundo nivel de la estructura sufrí un golpe en la rodilla que determinó mi salida del encierro», señaló Claudio Valdivia en Instagram.

«El resultado del examen quedará para mí. Siempre dije que fui a competir y eso hice, manteniéndome lejos de los conflictos y romances, lo di todo, quería llegar a la final, pero no pudo ser. Equipo soberano por siempre», agregó.