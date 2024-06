«Con unos kilitos de más, pero segura, orgullosa y feliz»: Yamila Reyna responde a cuestionado comentario sobre su físico

Yamila Reyna es muy activa en redes sociales. La argentina está constantemente compartiendo cosas de cotidianidad y los proyectos en los que se encuentra trabajando.

En este sentido, recientemente recibió unos crueles comentarios relacionados con su cuerpo. Esto ocurrió después de que compartió una foto en la que posa un body gris.

Frente a esto, Yamila Reyna compartió una publicación, en la que reveló un mensaje que recibió por parte de un cibernauta que le escribió «ancha». De este modo, la trasandina reflexionó e indicó que actualmente se encuentra muy feliz.

La sincera reflexión que Yamila Reyna compartió en redes sociales

«Los otros días alguien hizo este comentario sobre mi cuerpo: ‘Estás ancha’ (2foto) Y si, claramente estoy más ancha, y más gordita que hace un año, y saben que? Más gordita pero Más feliz!», partió escribiendo Yamila Reyna en su post en Instagram.

En este contexto, la animadora reveló que durante el año pasado bajó de peso por tristeza, mientras que ahora se encuentra pasando un buen momento. «Porque el año pasado habré tenido cuerpo de muñeca y no por dieta, sino por tristeza y esa no era yo ¡Yo, yo soy esta! ¡La que camina con unos kilitos de más, pero segura, orgullosa y feliz! ¡Si vieran lo mucho que me río cada día!».

Además, la ex figura televisiva de TVN, compartió un emotivo mensaje sobre el amor propio. «¡Me celebro cada día por quién soy desde el alma hasta la punta de mis pies!», escribió.

Para finalizar, Yamila Reyna también tuvo palabras para quien la cuestionó. «Y a la que me hizo ese comentario: ‘Tranquila amiga, que desde que estoy más mamacita, ¡Vieras cómo me brilla el pelito!’».

Cabe destacar que luego de esta publicación, la argentina se llenó de comentarios positivos por parte de sus seguidores.