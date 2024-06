Confirman que Cris MJ no será parte del remix de «Gata Only»: Así reaccionaron los fanáticos al inesperado anuncio

Hace tan solo algunos días se anunció el remix de la exitosa canción «Gata Only» de FloyyMenor y Cris MJ, lo que generó gran expectación por parte los fanáticos de la música urbana.

Sin embargo, recientemente se conoció que finalmente el intérprete de «Una noche en Medellín» no será parte de esta nueva versión del popular tema.

Recordemos que ya se venía rumoreando en redes sociales que Cris MJ no participaría en el remix de «Gata Only». De hecho, a través de la cuenta de TikTok @sirr.totti se filtró un supuesto mensaje del padre del reconocido artista urbano nacional. «Cris no irá al remix. Nosotros ni sabíamos nada, no habíamos escuchado nada y apenas supimos Cris dijo que no iría», habría indicado.

Confirman que el remix de «Gata Only» no contará con la participación de Cris MJ

En este sentido, recientemente se confirmó esta noticia a través de publicaciones de Anitta y FloyyMenor en las que promocionan la canción.

A través de X (anteriormente Twitter), la artista brasileña expresó: «Gata Only – Remix, de Floyymenor, conmigo y Ozuna».

Por su parte, el artista nacional FloyyMenor hizo un post en Instagram para promocionar el tema, en el que tampoco mencionó a Cris MJ.

Cabe destacar que ante este anuncio los fanáticos no quedaron indiferentes. «Sin el MJ NO ES LO MISMO»; «No había mejores cantantes para el remix?»; «No necesitaba remix»; «Anita está demás en el tema. Y sin el Mj peor aún»; «Sin Cris mj no es gata only»; «Prefiero el original con Cris MJ»; «Falta el Cris y que hace ahí anitta», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del artista urbano.

Vale señalar que «Gata Only» es una de las canciones del género urbano más exitosas de nuestro país. De hecho, suma cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales y se logró posicionar en el top 10 en Hot Latin Songs de Billboard.

El remix de esta canción se estrenará este viernes 7 de junio y contará con FloyyMenor, Ozuna y Anitta.