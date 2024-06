Revelan que remix de «Gata Only» podría perder a uno de sus principales intérpretes

Hace algunos días, desde Billboard dieron a conocer que este viernes 7 de junio será el estreno del remix de «Gata Only», popular canción que ha estado posicionada durante semanas en la lista de Hot Latin Songs de dicha revista.

Cabe destacar que se anunció que esta nueva versión del exitoso tema contará con la participación de reconocidos artistas internaciones. Hablamos de ni más ni menos que Ozuna y Anitta.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que Cris MJ, se podría bajar del remix de «Gata Only» (remix).

Así lo reveló la cuenta de Tiktok @sirr.totti, que se dedica a crear contenido relacionado con el género urbano. De hecho, exhibió un mensaje de parte de un miembro del equipo del popular cantante nacional: «Cris no irá al remix. Nosotros ni sabíamos nada, no habíamos escuchado nada y apenas supimos Cris dijo que no iría».

Cabe destacar que se espera que el estreno de «Gata Only» (remix) se realice de todas formas el próximo viernes 7 de junio. De hecho, Ozuna lo anunció durante la jornada de hoy a través de su cuenta de Instagram.

«El viernes sale #gataonlyrmx y es la nueva temporada del oso !!!! ustedes no están ready pa mi !!», escribió el popular cantante.

El éxito de «Gata Only» de Cris MJ y FloyyMenor

Por otro lado, es importante mencionar que «Gata Only» de los cantantes chilenos FloyyMenor y Cris MJ ha tenido un tremendo éxito.

De hecho, con este tema los intérpretes nacionales se posicionaron por primera vez en el Billboard Hot 100. Incluso entraron en el top 10 del Hot Latin Songs de dicha revista.

Además, «Gata Only» la sigue rompiendo en las plataformas digitales. De hecho, en YouTube cuenta con más de 200 millones de visitas en YouTube. En tanto, en Spotify supera los 600 millones de reproducciones.