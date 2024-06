«No tuve la plata para…»: AK4:20 revela el sorprendente motivo por el que no se concretó su colaboración con Bizarrap

Recientemente, nuestros cabros de «Vamo a Calmarno» conversaron con el destacado cantante urbano nacional, AK4:20, quien habló sobre diversos temas e incluso reveló el motivo por el que no grabó con Bizarrap hace algún tiempo.

En este contexto, mientras joven oriundo de Talca hablaba de sus nuevos proyectos, reveló que vienen colaboraciones con destacados artistas como Duki y Feid. Incluso dio a conocer que viene un nuevo álbum con el que espera internacionalizar su carrera.

«Vengo con Feid y con Duki, y con otro álbum (…) La visión de este año es internacionalizar la carrera», reveló AK4:20.

Ante esto, Rosinelli le consultó sobre una posible colaboración con Bizarrap. En este sentido, el popular artista urbano nacional indicó que ya tuvo la oportunidad, pero que el ámbito económico no se lo permitió.

AK4:20 revela el motivo por el que no grabó con Bizarrap

«Yo no tuve la plata para viajar, nunca lo había contado, pero no había en ese entonces», partió señalando AK4:20 en el podcast de los «Vamo a Calmarno».

«No era que no quise. Yo tuve dos pistas del Biza en mi teléfono. Él nunca supo, nunca le conté por qué no pude ir (…) Fue por eso, porque no estaba la plata en ese entonces. No era como ahora. Si ahora me dice voy al tiro po mano, voy volando», agregó el destacado artista urbano.

Además, AK4:20 reflexionó: «Yo creo que todo pasa por algo, así que el día que pase y se haga no voy a defraudar ni por si acaso. Te juro que voy a tirar 200 rafagazos y de los 200 voy a pegar 201».

Además, el cantante urbano reconoció que le dio vergüenza contarle el motivo a Bizarrap. «Siento que ahí cambiaba bastante la carrera. Él te da un impulso que ni te lo imaginas (…) Pero igual era algo de que no podía. No pudimos, no nos dio. Monetariamente no pudimos hacerlo», reveló.