¿De qué tratará?: Canal 13 confirma nuevo programa de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez

Recientemente, Canal 13 confirmó que Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez tendrán un nuevo espacio que será transmitido durante las tardes.

Es importante señalar que hace un tiempo se venía rumoreando que la ex señal del angelito estaba preparando un programa de farándula que sería animado por el periodista y la exparticipante de Tiera Brava.

El anuncio de Canal 13 fue a través de una publicación en Instagram, en la que se muestra una conversación por WhatsApp entre ambas figuras televisivas.

«Pame, ¿Estás ahí? Oye, si te llaman por el programa nuevo, ni digas nada. La escenografía está quedando increíble, está todo perfecto, pero si te llaman, no digas nada», le señaló Nacho Gutiérrez a «La Fiera».

Frente a esto, Pamela Díaz respondió: «¿Qué voy a decir, Nacho Gutiérrez? ¿Tú crees que soy una mina copuchenta? ¿La gente me conoce, porque digo todas las cosas? No, no, no».

Además, a través de este mismo post desde Canal 13 revelaron que el programa se emitirá durante las tardes y será en vivo y en directo.

Es importante señalar que esta no es la única noticia que anunció la señal televisiva, ya que durante este martes también dieron a conocer que están preparando su nuevo reality.

El nuevo reality de Canal 13

Desde Canal 13 causaron gran sorpresa tras anunciar su nuevo reality y hacer un llamado para participar en el casting.

«¿No te gusta seguir reglas? ¿Te consideras rebelde? ¿Irreverente? ¿Las instrucciones no son lo tuyo? ¿Te carga la autoridad? Entonces, este es tu lugar», señaló Karla Constant a través de un video promocional en Instagram.

«Ven a cambiar tu vida, para siempre. Si lo que te falta es orden y disciplina, súmate a esta experiencia sin precedentes», añadió la actual animadora de ‘Ganar o Servir’ sobre el nuevo reality de Canal 13.

En este sentido, Karla Constant también dio a conocer que el ganador se llevará un millonario premio. Acá te puedes inscribir para el casting.