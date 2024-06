Decretan prisión preventiva para Daniel Jadue: Será destituido de su cargo de alcalde de Recoleta

Luego de diversos días de formalización, hoy lunes 3 de junio, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el alcalde de recoleta, Daniel Jadue (PC).

Esto se debe a que la jueza Paulina Moya estimó que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.

Cabe destacar que a Daniel Jadue se le imputaron distintos delitos de corrupción por su gestión en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Hablamos de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, estafa y delito concursal. De este modo, el jefe comunal deberá estar 120 días en prisión (tiempo que dura la investigación).

De este modo, Jadue será destituido de su cargo como alcalde de Recoleta y estará en prisión en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber,

La jueza Paulina Moya leyó su resolución e indicó que la decisión no tiene que ver con la ideología política de Daniel Jadue.

«Esta juez desea advertir expresamente que conforme al principio de imparcialidad que rige la función jurisdiccional, este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión», expresó.

«La ley debe aplicarse de la misma manera a todas las personas, independientemente de sus características personales, sociales o sus adscripciones políticas. Esto implica que nadie debe recibir un trato preferencial», añadió.

Además, la magistrada señaló que de acuerdo a los antecedentes hay «presunciones fundadas de participación» por parte de Daniel Jadue en el delito de estafa.

Cabe destacar que José Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp también quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. A este se le imputan los mismos delitos que al jefe comunal. Sin embargo, también se le incluye malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Mediante su cuenta de X, Daniel Jadue anunció que apelará a la medida cautelar en su contra.

«Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!», expresó.

