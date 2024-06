Demandante de Miau Astral criticó sin filtro a Julio César Rodríguez por su entrevista con la influencer: «Un personaje sin escrúpulos»

Hace unas semanas salieron a la luz una serie de correos y supuestas evidencias de acoso que habrían sido efectuados por la astróloga ‘Miau Astral’. Fue el músico Sergio Infante, quien se atrevió a hacer público el caso.

De hecho, la astróloga ha sido catalogada como la «Bebé Reno» chilena.

Aunque para muchos resultó cómico y hasta hoy siguen haciendo ‘memes’ y usando referencias de la misma, ha sido toda una pesadilla para el fotógrafo. Por lo mismo, la influencer estuvo unos días en el sur del país mientras las redes sociales la despedazaban.

La astróloga no había tenido oportunidad de defenderse o desmentir los hechos, hasta ayer que tuvo una entrevista en exclusiva con Julio César Rodríguez.

¿Tú eres la Bebé Reno?

En el espacio ‘Somos Yuly’, dirigido por Julio César Rodríguez, se llevó a cabo la, hasta ahora, única declaración pública al respecto de Miau Astral. En menos de 24 horas, el video ya acumula más de 76 mil visualizaciones y 1.337 comentarios.

Innumerables burlas y ‘memes’ se tomaron las redes sociales el último tiempo y es que cada antecedente nuevo de la influencer desconcierta más a los cibernautas. Es más, el mismo Julio César le consultó explícitamente a Ulloa si ella era la ‘Bebé Reno’ como la han señalado y qué opinaba de la comparación.

Durante la entrevista, Miau Astral desmintió varias de las cosas que Infante compartió, como por ejemplo fechas o cantidad de veces que se vieron. Según la astróloga, mantuvieron una relación de 2 meses en donde él la cuidó y contuvo. Incluso, el demandante le habría hecho una ‘escena de celos’ en una oportunidad.

Además, explicó que muchos de los mails expuestos no habían sido enviados por ella y que él también la había contactado en distintas ocasiones. Sobre la entrevista, JC Rodríguez aseguró que «Ella en algún momento tenía que dar su versión, solo han hablado ellos, desmiente varias cosas».

Sergio Infante arremete contra JC

Una vez que la entrevista terminó, varios usuarios demostraron su molestia y comenzaron las especulaciones. Mientras que su relato logró la empatía de algunos, otros la acusaron de estar inventando todo y seguir mintiendo.

Sergio Infante se mostró crítico con la situación ya que, según sus palabras, le estarían dando espacio para defenderse a una acosadora. «Siento que Julio César queda como un personaje sin escrúpulos, dispuesto a cualquier cosa por vistas y likes», acusó.

Con respecto al periodismo en general, reflexionó sobre lo grave que era el asunto como para que se viera como un espectáculo:»El rol de los medios en casos delicados como el acoso, en un país donde no hay una ley de acoso. Acá no hay solo un caso de acoso, son varios, no sé si se han puesto hablar en el daño y exposición que sienten las víctimas del actuar abusivo de una persona como Ulloa, en la revictimización».

Cabe recordar que la situación se encuentra en manos de la justicia a espera de una resolución, por lo que Sergio Infante ha intentado referirse lo menos posible e incluso señaló que no volverá a mencionar las declaraciones de su acusada. «La denuncia y la causa judicial es un tema serio que está llevando mi defensa», sentenció el músico.