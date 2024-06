«Es un amor platónico»: El inesperado coqueteo de popular actriz nacional con Julio César Rodríguez

Este viernes se emitirá un nuevo episodio de «Podemos Hablar», espacio de CHV que es conducido por Julio César Rodríguez y una de las invitadas es la popular actriz Josefina «Pepi» Velasco, quien sorprendió a al animador con una inesperada confesión, según consignó Publimetro.

El inesperado coqueteo de Pepi Velasco con Julio César Rodríguez

Esto ocurrió luego de que la artista llegó al programa, donde el conductor de «Podemos Hablar» le consultó sobre con cuál rostro de la televisión le gustaría tener una cita.

Frente a esto, Pepi Velasco generó sorpresa en JC Rodríguez tras indicar: «Tú, eres tú. No debo aclarar el por qué».

Luego, el conocido periodista, quien en un principio pensó que se trataba de una broma, le consultó: «¿Qué tengo yo que no tengan otros?».

«Eres tú. Me preguntaron en un programa a quién te gusta, alguien de la televisión y a mí no me gusta la gente de televisión, encuentro una lata. No me gustan, me aburre», le contestó la actriz a Julio César Rodríguez.

Además, añadió: «Entonces dije que es un gallo honesto, transversal, que habla de corrido, habla de todos los temas, se informa. Te veo a veces en los matinales, cuando hay noticias interesantes, y eso me gusta. Te encuentro súper atractivo».

No obstante, Pepi Velasco le señaló que tiene que claro que ella no sería el tipo de mujer que le gusta a Julio César Rodríguez. «Yo sé que no soy el perfil de mujer que te meterías, lo tengo clarísimo. Sé cuál es tu tipo de mujer, entonces es como un amor platónico, es un amor platónico, pero un amor platónico de otra dimensión», indicó.

Sin embargo, JC le indicó que sí calza con su perfil. Ante esto, la actriz le señaló que le gustan «más jóvenes, dos más famosilla, más farandulera ti te gustan. Ahí se me cayó un poquito el Julio César, un poquito más farandulero»