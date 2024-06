Piden cárcel: expanelista de CQC es declarado culpable de maltrato habitual contra su expareja

Este jueves finalizó el juicio en contra del expanelista de CQC Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre por el delito de maltrato habitual en contra de su expareja durante el 2020.

Según consignó ADN, la relación duró desde marzo hasta octubre de dicho año. Periodo en el que el periodista fue acusado de violentar psicológicamente a la mujer de manera constante.

Cabe destacar que durante la audiencia anterior se decretaron medidas cautelares para Sebastián Eyzaguirre. Estas incluían la prohibición de comunicarse con la víctima y una orden de alejamiento.

Y ahora, de acuerdo al medio ya citado, desde el 4° Juzgado de Garantía de Santiago declararon culpable al periodista del delito de maltrato habitual. Por otro lado, descartaron su culpabilidad en el delito de violencia intrafamiliar (VIF).

Ante esto, la fiscal María José Sánchez pidió una pena de cárcel de 540 días para Sebastián Eyzaguirre.

Es importante señalar que la lectura de la sentencia está fijada para el viernes 14 de junio a las 13:30.

Las palabras de Sebastián Eyzaguirre luego del juicio

Luego de que Sebastián Eyzaguirre fuera declarado culpable por el delito de maltrato habitual, expresó: «Las anteriores fiscales que llevaron esta causa pidieron audiencia para sobreseer esta misma causa con su intención de no perseverar porque evidentemente no había fundamentos para la misma. Pese a ello, y después de un juicio abreviado que duró 12 días, de los tres delitos que se me imputaban, uno de ellos fue con una sentencia condenatoria hacia mi persona. Quiero dejar establecido que valoré las instancias legales que aún tengo para poder hacer prevalecer la verdad y que se haga justicia».

«Este juicio patrocinado por el señor Hermosilla en mi contra y por una persona que tiene más de cinco causas a sus ex parejas, por supuesta violencia intrafamiliar, en mi caso en particular, no corre y estoy seguro que lo podré demostrar ante la justicia», añadió el expanelista de CQC.

En este sentido, Cuchillo Eyzaguirre también descartó haber «tocado con un dedo a una mujer» y señaló que nunca vivió con la mujer que lo acusa.

Por otro lado, el periodista nacional aseguró que apelará a esta resolución.

«Enfrentar al señor Hermosilla y todo lo que conlleva no es fácil. Yo no he querido hablar durante estos cuatro años porque sigo confiando en la justicia chilena y no quiero interferir en la misma. Este juicio no ha terminado, todavía hay mucho que decir y eso les aseguro se los vamos a demostrar», finalizó Sebastián Eyzaguirre.