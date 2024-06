Sin Cris MJ: Ya se estrenó el remix de «Gata Only» con FloyyMenor junto a Ozuna y Anitta

Este viernes 7 de junio se estrenó el remix de la exitosa canción «Gata Only». El tema ya está disponible en las plataformas digitales y cuenta con la participación de FloyyMenor junto a Ozuna y Anitta.

Cabe destacar que en aproximadamente 10 horas ya superó las 30 mil reproducciones en YouTube.

¿Qué pasó con Cris MJ?

Como ya se venía rumoreando, Cris MJ no fue parte del remix de «Gata Only».

Recordemos que hace algunos días se filtró una imagen de un mensaje de Jorge Álvarez, padre del popular cantante urbano, que decía que «Cris no irá al remix. Nosotros ni sabíamos nada, no habíamos escuchado nada y apenas supimos, Cris dijo que no iría».

Luego, esto se confirmó a través de publicaciones en las redes sociales de Anitta y FloyyMenor, en las que promocionaban el remix de la esperada canción. Sin embargo, no mencionaron a Cris MJ.

Por otro lado, es importante señalar que recientemente el artista serenense dio a conocer que prepara una canción ni más ni menos que Anuel AA.

El tremendo éxito de «Gata Only»

La primera versión de «Gata Only» de FloyyMenor junto a Cris MJ ha tenido un gran éxito y ha dado la vuelta al mundo.

Este tema hizo que los populares artistas urbanos entraran por primera vez al Billboard Hot 100. Además, la canción logró entrar al top de en Hot Latin Songs. Algo que ningún chileno lograba desde «¿Tú sabes bien» de La Ley y Ednita Nazario, que alcanzo el octavo puesto en 1999.

Además, «Gata Only» de FloyyMenor y Cris MJ la sigue rompiendo en las plataformas digitales. En este sentido, en YouTube cuenta con más de 200 millones de visitas. En tanto, en Spotify suma sobre 600 millones de reproducciones.

De este modo, la canción ha logrado dar la vuela al mundo. Algo que se puede ver reflejado en diversos trend en TikTok.