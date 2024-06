«Eso me dio miedo»: Gino Costa revela cómo reaccionaron sus colegas tras hacer pública su orientación sexual

Recientemente, en el marco del Mes del Orgullo, el periodista nacional Gino Costa conversó con ADN con respecto a cómo fue su experiencia tras dar a conocer su orientación sexual.

El comunicador hizo pública su preferencia sexual durante el año pasado. En este sentido, recibió el apoyo de sus cercanos. Sin embargo, reconoció que algunos colegas no fueron muy comprensivos con el hecho.

«Recibí comentarios de gente reconocida como ‘no lleves esto como tu bandera de lucha’ y ‘que sea la última entrevista que des sobre esto’, reconoció Gino Costa.

En este contexto, el periodista de Chilevision señaló: «Eso me dio miedo, porque me preguntaba que hay detrás (de eso) (…) era la incertidumbre, pero más miedo me daban los que me quisieron callar».

La reflexión de Gino Costa sobre su experiencia en los medios de comunicación

«Desde mi disciplina, la comunicación, yo hago un gigantesco mea culpa de parte de los medios de comunicación (…) Yo que estoy en un matinal y falta mucho. Me falta mucho, que eso esté en discusión o sabes que me falta, quizá una autocrítica, que la misma comunidad que están trabajando en los medios, ahí tengan esta responsabilidad», señaló Gino Costa en conversación con ADN.

Además, agregó: «Sentirse identificado es superimportante y esa labor no estamos cumpliendo».

Por otro lado, Gino Costa dio a conocer que su proceso de aceptación personal lo vivió en la adultez. «No fue en el colegio ni tampoco en la universidad, fue ya trabajando, y eso me permitió hacerlo sin ningún tapujo», indicó.

En este sentido, confesó que vivió diversos momentos incómodos tras consultas y suposiciones sobre su vida íntima en su trabajo como comunicador. «Me bloqueaba y me sentía superincómodo», señaló. «Dije ‘basta, yo soy así’ y decidí hacerlo público desde el amor, con el apoyo de Pollo», agregó el periodista nacional.

Asimismo, Gino Costa reconoció que actualmente vive feliz con su pareja. «Una mochila con rocas que me saqué», señaló.