Esta fue la severa decisión de Luis Slimming con respecto a su futuro en la TV: «Esta hue… de estar en un programa es…»

Recientemente, finalizó la primera temporada de «El Antídoto», espacio dedicado al humor en el que Fabrizio Copano era presentador, acompañado de diversos humoristas como Kurt Carrera y Luis Slimming.

En este contexto, a través de su podcast «El Sentido del Humor», Slimming compartió la drástica determinación que tomó respecto a la televisión después de su participación en Mega.

No debemos olvidar que a mediados de este mes, el programa cómico concluyó sus emisiones. No obstante, Mega aún no ha comunicado nada respecto a la continuación del programa televisivo

En ese sentido, el comediante que triunfó en la reciente edición del Festival de Viña del Mar hizo referencia a su futuro en la pantalla chica.

La extrema decisión de Luis Slimming tras su participación en televisión

El humorista comenzó diciendo que «Yo aprendí mi lección, nunca más voy a participar en la televisión».

Eso sí, no descarto el seguir siendo partícipe de festivales y «cosas así».

«Esa hue… de estar en un programa es mucha pega, y yo no estoy pa andar hue…», agregó.

Asimsimo, el comediante no desaprovechó la oportunidad y muy fiel a su estilo bromeó con respecto al bajo rating que tenía el programa.

«El antídoto cada vez marcaba menos, la única persona que lo veía era mi mamá… Y ahora nadie lo ve, por eso te lo digo», indicó.

Marcelo Valverde, integrante del equipo, también se sumó a las palabras y confesó que «fue una bonita experiencia y aprendí mucho».

Además, agregó que «lo que más me gustaba eran las reuniones que teníamos con Fabrizio y Pedro, tirábamos la talla, eso era lo que me gustaba, más que lo que salía al aire», según consignó Página 7.

Entre talla y talla, Héctor Romero señaló que: «Parece que el último capítulo fue el que tuvo menos sintonía».

Para finalizar, Slimming se refirió a la complicada tarea de divertir al público en TV. «La tele es otro formato, es ir a conquistar señoras, convencer a gente joven que prenda la televisión, y para qué, si nos pueden ver acá (YouTube), cerró.