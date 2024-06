¿Regresa la lluvia a la RM?: Conoce el pronóstico del tiempo en Santiago, hoy 29 de junio

No cabe duda que las fuertes lluvias de este mes han alertado a todos los habitantes de la capital. No obstante, en los últimos días no se han registrado precipitaciones, por lo que surge la incógnita ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago?

En este contexto, es que te contamos lo que debes saber sobre el pronóstico del tiempo en la RM para los próximos días.

Pronóstico del tiempo en la zona centro: ¿Hasta cuándo estaremos sin precipitaciones?

Meteored, sitio especializado en tiempo, entregó el pronóstico del clima en Santiago para los próximos días. Asimismo, informaron que no se esperan precipitaciones para esta semana.

Además, para la próxima semana tampoco caerían gotas, según el sitio mencionado.

De esta manera, el paraguas se quedará en casa los próximos ideas. No obstante, se aconseja estar pendiente a la actualización de los reportes climáticos, ya que este suele ir variando.

Por otro lado, según el pronóstico de Meteored, es importante mencionar que en las próximas jornadas se esperan temperaturas sobre los 20 grados en Santiago. Detalladamente, para el domingo 30 de junio y el lunes 1 de julio. Donde las máximas serían de 20 y 21 grados.

¿Cómo se viene el fin de semana?

Este sábado se esperan nubes en la capital y la temperatura mínima será de 7 grados C, mientras que la máxima de 18 grados C. El domingo también se espera cielo nuboso, y un incremento leve de la temperatura.

Así, de acuerdo con el pronóstico del tiempo de Meteored para Santiago, no se esperan nuevas precipitaciones en la capital durante este fin de semana ni la próxima semana

