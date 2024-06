«Estaba destrozada»: La especial petición que la viuda de Toni Espadas le hizo a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta

El 20 de mayo se conoció la trágica partida de Toni Espadas, guía turístico que acompañaba a Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, quienes se encontraban grabando para el programa «Socios por el Mundo». En este sentido, recientemente su viuda, Irene Cordón habló de cómo enfrento este difícil momento y reveló una especial petición que les hizo a los populares rostros televisivos.

La mujer conversó con LUN, e indicó: «Han pasado dos semanas y la sensación es que todavía volverá de su viaje».

Además, dio a conocer que tras enterarse de la partida de Toni Espadas, decidió viajar de inmediato a Etiopía.

«No se me va a olvidar esa imagen. Estaban ahí, todos de pie. Nos acercamos y Macarena (Cerda, productora de Socios por el mundo) viene y me abraza como si fuésemos amiga de toda la vida, con un amor… Empezamos a llorar y hablar. Solo podía darles las gracias», señaló Irene Cordón en conversación con el medio citado.

«Estaban ahí con lo mal que lo han pasado, pues estaban ahí cuando mataron a Toni y empatizo con ellos… Jorge y Pancho están con él en el mismo auto y todo el resto en otros autos detrás, así que estoy eternamente agradecida», agregó sobre Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra.

La especial petición de Irene Cordón a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta

Además, la viuda de Toni Espadas reveló una especial petición que les realizó a los conocidos rostros televisivos. «Necesito la verdad. Yo estaba destrozada, pero a la vez entera. Les pedí por favor, que no escatimaran en ningún detalle y que me contaran lo que ocurrió», indicó.

«El amor que me trasmitieron fue parte del consuelo (…) Si existen los ángeles, para mí son ellos (Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta). Necesitaba abrazarlos cuando supe que estuvieron con Toni en su último aliento», agregó Irene Cordón.