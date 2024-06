Hijo de Luis Jiménez lanza potente acusación contra Coté López: «A mi papá sí lo hicieron escoger entre verme o…»

Coté López y Luis Jiménez han estado en el centro de atención durante las últimas horas. Esto se debe a que Javiera Vidal, la expareja de Diego Jiménez (hijo del reconocido futbolista) destapó el fin de su relación con la modelo.

Por su parte, Diego dio a conocer que la empresaria no lo habría dejado asistir junto a su hijo al cumpleaños de uno de sus hermanos.

En este sentido, recientemente María José López rompió el silencio y uso sus redes sociales para aclarar la situación. En este sentido, arremetió con todo contra Javiera Vidal, también conocida como «La Sazón», y el hijo de Luis Jiménez.

«Les rompieron el corazón a mis hijas y eso es imperdonable. Y le quebró el corazón a Luis. Finalmente, lo más doloroso es la traición y lo malagradecidos», indicó a través de su cuenta de Instagram. Además, negó haber no dejado que Diego vea a sus hermanos o padre.

Hijo de Luis Jiménez arremete con todo contra Coté López

Mediante historias en Instagram, Diego Jiménez se defendió de los dichos de Coté López.

«Tal vez soy un malagradecido con las cosas materiales porque para mí siempre lo de valor ha sido lo que es invisible a los ojos», indicó.

En este sentido, el hijo de Luis Jiménez aseguró que Coté López no le permitió ver a su hermano en su cumpleaños.

«No me dejaron ir al cumpleaños de mi hermano y por más que los quieran convencer de que no pasó, a mi papá si lo hicieron escoger entre verme o no», reveló.

Incluso, Diego Jiménez compartió un pantallazo de una supuesta conversación en la que su madrastra, Coté López le indicó que no quería saber nada él. «No quiero que vengan y no quiero saber de ustedes», se puede leer en el registro.