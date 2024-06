Latife Soto afirma que dos de sus predicciones se habrían cumplido recientemente

Latife Soto es una de las tarotistas más conocidas de Chile. La guía espiritual cuenta con fieles seguidores que esperan atentos a sus predicciones sobre conocidas figuras y situaciones nacionales e internacionales.

En este sentido, recientemente aseguró que se cumplieron dos de sus presagios, los que han llamado mucho la atención durante las últimas horas.

Se trataría de la medida cautelar de prisión preventiva que se decretó en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue por el comentado «caso farmacias populares». Por otro lado, la segunda es ni más ni menos que la elección de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México, quien es la primera mujer en asumir este cargo en dicho país.

En este sentido, mediante un live en su cuenta de Instagram, Latife Soto señaló: «Este video se los hago para contarles que ayer (domingo) me preguntaron por la situación de Jadue y me salió esta carta, la de los barrotes, y se declaró prisión preventiva. Esa era la proyección que hicimos».

Además, la popular tarotista agregó: «La otra predicción, es que en mi libro hablaba sobre una mujer para presidente de México, así que otro puntito».

Cabe destacar que luego del anuncio de Latife Soto, la guía espiritual fue criticada por el tono en que dio a conocer la noticia.

Latife Soto responde tras ser criticada

La actitud de Latife Soto generó dudas en una de sus seguidoras, quien le indicó: «¿Y por qué te ríes dando la noticia?».

Ante esto, la tarotista aclaró las razones de su risa. «Me río de mí, de mis predicciones. Que no les gusta que recuerde lo que digo y se cumple. También avisé de sismos y dije países y también avisé de vientos. En todo lo que aviso me río, porque cuando se cumplen a muchos les cae mal», señaló.