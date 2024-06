¿Ingresará al reality?: Vanessa Daroch cuenta la verdad frente a rumores sobre posible participación en Gran Hermano Chile

Durante los últimos días, se comenzó a especular sobre un posible ingreso de la tarotista Vanessa Daroch a la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

Cabe destacar que esta información la dio a conocer el periodista Luis Sandoval en el programa de Zona latina, «Que te lo digo».

En este sentido, recientemente desde el mismo programa de farándula se contactaron con Vanessa Daroch, quien contó la firme con respecto al rumor.

Vanessa Daroch se refiere al rumor de su supuesto ingreso a Gran Hermano Chile

«Hay una noticia que anda dando vuelta, en la que estoy casi como confirmada para Gran Hermano, no sé qué cosa, y eso está absolutamente lejos de la realidad», indicó Vanessa Daroch en el espacio de Zona Latina.

Además, la tarotista expresó que es poco probable que llegue a un programa de telerrealidad. «Si pensara entrar en algún momento a un reality, no sé, lo pensaría mucho porque tengo mis perritos, tengo mis pacientes agendados, entonces, no, sería difícil».

En este contexto, Vanessa Daroch agregó: «Tendría que ser mucho, mucho, mucho así, que dijera ‘ya, sabís que, sí, voy a entrar».

Para finalizar la reconocida tarotista nacional, reveló que no ha sido contactada por nadie para llegar al reality de CHV que próximamente será emitido por la pantalla chica.

«Nadie se ha comunicado conmigo, no estoy ni preconfirmada, ni confirmada, ni he ido a un casting. No he hecho nada», aseguró Vanessa Daroch.

Las novedades de GH

Hace un tiempo se confirmó que Gran Hermano Chile contará con 20 integrantes. 10 de estos serán desconocidos, mientras que el resto gente famosa.

Es importante indicar que Diana Bolocco volverá a animar el reality de CHV en su segunda temporada. Además, Emilia Daiber también será parte de la conducción y llevará a cabo distintas actividades con las participantes.