Kidd Voodoo rompe el silencio ante supuesto cobro millonario por show en Arica: «Me pone realmente triste…»

Hace solo unos días se supo de la cancelación de un show de Kidd Voodoo en Arica por los altos costos que significaba. Los dichos del Concejal de la zona no le gustaron nada al artista y no dudó en defenderse.

Según la información entregada por el Concejal Daniel Chipana, el cantante significaría un gasto de 60 millones de pesos. Valor que se escapaba totalmente del alcance de la ciudad.

Además, otras autoridades de la ciudad consideraron poco apto su espectáculo parra el público de la Fiesta Costumbrista de Integración Azapeña.

Aunque también lo evaluaron como una buena oportunidad para atraer más personas al evento, finalmente descartaron la idea. Pero el ‘Sátiro’ no pudo evitar sentirse menoscabado con los dichos de los organizadores del festival.

Kidd Voodoo se refiere a la polémica

Sobre la polémica en que se ve envuelto el artista urbano, aseguró sentirse afectado por los dichos del Concejal y cómo lo interpretaron las audiencias y la prensa:

«Me pone realmente triste la manera en la que ha sido abordado este tema por la política y la prensa, dejándome a mí y a mi equipo como responsables de algo tan simple como una cotización para un show».

Y aunque le hacía ilusión presentarse en la fiesta costumbrista, dijo entender que no consideraran apto su show y que se lo tomaba bien. «Respeto mucho la cultura del lugar, y si la dirigencia lo piensa así, por algo será», expresó en sus redes sociales.

Por otro lado, al artista no le pareció nada que Chipana contara públicamente la situación y revelara los montos que se prestaron para la especulación. «Si se les ocurre contratar a un artista para un show y no les parece el presupuesto, que está totalmente inflado, simplemente proceden a no contratar el mismo, no hacer público lo que por contrato está pactado», se desahogó.

‘Sátiro’ agradece el apoyo de sus seguidores

Pese al amargo momento, el cantante aprovecho de agradecer a sus fanáticos por el apoyo que ha tenido desde el principio.

Cabe recordar que ‘Sátiro’ se encuentra pronto a realizar su gira más importante, ‘Los Rompe Corazones Tour’, cuyas entradas pueden conseguirse a través de Puntoticket.com.

Con entradas entre los $23.000 hasta los $46.000, los fanáticos de Concepción, Puerto Montt, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar y Santiago podrán disfrutar del espectacular show. Revisa las fechas en la página de Puntoticket.