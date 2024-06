José Luis Repenning retó en vivo a notero del matinal ‘Tu Día’: «Es problema de ellos…»

Una tensa llamada de atención se vivió esta mañana en la transmisión del matinal ‘Tu Día’. El conductor, José Luis Repenning, se enojó con uno de los noteros que se encontraba en terreno y lo retó en vivo.

Mientras el notero Rodrigo Pérez se encontraba reporteando en terreno desde Curanilahue, al conductor del matianl de Canal 13 no le gustó nada la actitud del periodista y tuvo que llamarle la atención.

Pérez estaba mostrando el lugar exacto en donde todos los canales se encontraban reporteando sobre una casa que estaba en riesgo de derrumbe. El problema fue que el equipo de ‘Tu Día’ entró a la casa y pusieron en riesgo su vida.

Al conductor del matinal del Canal 13 le preocupó que tanto el reportero como los camarógrafos se expusieran entrando a la casa solo por conseguir más imágenes.

El reto de José Luis Repenning

Producto de las lluvias, un deslizamiento de tierras puso en peligro a varias casas del sector de Curanilahue. En ese contexto, una casa a punto de caer asombró a los canales que se dirigieron al lugar de los hechos.

El conductor no tardó en ponerse nervioso al ver que Rodrigo Pérez estaba ingresando al interior de una vivienda en riesgo. De inmediato, le gritó por su nombre varias veces hasta que lo escuchó y paró.

Repe le explicó que no podían entrar y exponerse de esa manera. «¡Rodrigo! ¡Escúchame! ¡Salgan de la casa! ¡No estén ahí! Estamos diciendo que es peligroso y tú no te puedes poner ahí y Darwin (el camarógrafo) tampoco. No se pongan ahí, es un riesgo».

Comprometidos con su labor, el equipo no quería abandonar el lugar que se encontraba rodeado de prensa y seguían reporteando en vivo.

«Me da lo mismo que estén todos los canales de televisión ahí arriba de la cuestión, tú no te pones ahí, nosotros te tenemos que cuidar a ti y al Darwin, el resto es problema de ellos, pero yo recomendaría que no lo hicieran», insistió Repenning, demostrando su preocupación por la integridad del equipo.