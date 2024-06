Latife Soto enciende las alarmas con preocupante predicción para Chile: «No me gusta asustar, pero…»

Recientemente, la tarotista Latife Soto volvió a compartir con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler durante un nuevo live en Instagram. En esta oportunidad conversaron sobre la contingencia de nuestro país y el resto de mundo. Asimismo, la guía espiritual sorprendió con una potente predicción.

Vale señalar que la brujita recordó que a comienzos de este 2024, realizó algunos presagios relacionados con catástrofes naturales que afectarían a nuestro país.

«La verdad de las cosas es que, cuando empezamos (con el programa), me pediste las predicciones del año. Yo te dije incendio, inundaciones, vientos y aguas», reveló Latife Soto durante el live de Instagram.

«Partimos con los incendios, que fue terrible, y ahora estábamos con el agua hasta el cuello. Y estas dicen (las cartas que acababa de lanzar) que va a seguir. No se confíen, va a seguir lloviendo y vamos a tener inundaciones por todas partes», señaló la tarotista.

Además, Latife Soto agregó: «Todos los elementos están trabajando muy fuerte y no va a parar».

Latife Soto enciende las alarmas con preocupante predicción para el país

Luego, la tarotista recordó una potente predicción que ya había lanzado. «Yo les dije que desde el 26 de junio teníamos posibilidades de sismo en la zona central. Centro y sur. Es como lo mismo que tomó el 2010, pero es un sismo», indicó.

«Yo no estoy hablando de cataclismo, porque a mí no me gusta asustar, pero esto es para que estemos precavidos», agregó Latife Soto.

Es importante recordar que en un live anterior, la tarotista le señaló a José Antonio Neme que es posible que una nueva crisis sanitaria llegue a Chile durante los próximos meses.

«Yo veo que se viene algo muy delicado, puede ser una epidemia. Yo no veo factible que nos puedan encerrar, pero sí lo van a intentar. Veo que van a tener que hacer algo», señaló Latife Soto en dicha oportunidad.