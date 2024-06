Pedro Carcuro preocupa a todo Chile tras ser hospitalizado: qué pasó y qué sabe sobre su estado de salud

Pedro Carcuro generó gran preocupación luego de que se diera a conocer que el viernes pasado tuvo que ser hospitalizado debido a problemas de salud.

De hecho, en diálogo con el medio La Hora, el reconocido periodista deportivo de 79 años reveló que luego de varios días en los que no se sentía bien, debió ser trasladado hasta la Clínica Universidad de Los Andes. Asimismo, contó que en dicho lugar se le diagnosticó una arritmia cardiaca, producto de una insuficiencia en su corazón.

Pedro Carcuro explicó: «Me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor, pero la firme es que no estuve bien». Además, agregó: «Mira, uno es viejo, uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores, estaban todos muy nerviosos».

En este sentido, el reconocido comunicador también señaló: «Ojalá no sea nada más y que ya esté todo controlado. El jueves espero estar de vuelta en el trabajo».

Si bien, Pedro Carcuro no se encuentra en su mejor momento, también tuvo palabras sobre el debut de La Roja por la Copa América 2024. «Ahí estuve mirando en un computador, no fue el mejor partido en realidad. Ojalá mejoren. Si no, la cosa se nos va a complicar», indicó.

Actualizan el estado de salud de Pedro Carcuro

Recientemente, TVN actualizó el estado de salud de Pedro Carcuro, quien sigue hospitalizado. «Afortunadamente ha tenido una respuesta positiva y favorable al tratamiento y pronto recibirá el alta médica», indicó la señal estatal.

Por otro lado, el querido periodista le señaló a Emol que ya se encuentra «bastante bien».

Además, mediante un comunicado, la Clínica Universidad de los Andes informó que Pedro Carcuro «ha recibido todos los cuidados necesarios y ha tenido avances favorables en su recuperación».

También te puede interesar: «Ya cumplí con…»: Coco Legrand genera gran impacto con drástica decisión sobre su carrera