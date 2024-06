Por motivos familiares: Julio César Rodríguez no estuvo presente en «Contigo en la Mañana» durante este martes

Durante este martes, Julio César Rodríguez no estuvo presente en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana», lo que sin duda llamó la atención de los televidentes.

Frente a esto, el programa matutino quedó a cargo de Roberto Cox y Karina Álvarez. Recordemos que Monserrat Álvarez está de vacaciones, por lo que tampoco ha estado en el espacio de CHV durante estos últimos días.

El motivo de la inesperada ausencia de Julio César Rodríguez

Muchos quedaron con la duda con respecto a la ausencia de JC Rodríguez en «Contigo en la Mañana».

En este sentido, el portal Fotech dio a conocer que se debería a que el rostro de Chilevisión tenía una especial actividad familiar.

Según el medio citado, se trata de la graduación de Julieta, hija menor de Julio César Rodríguez.

Es importante mencionar que la adolescente es fruto de la relación que el popular animador de «Contigo en la Mañana» tuvo con Claudia Arnello.

Por otro lado, se espera que mañana miércoles, JC Rodríguez vuelva al matinal de CHV.

El reemplazo del animador

Karina Álvarez ha hecho diversos reemplazos en «Contigo en la Mañana». Incluso se llegó a especular que la periodista podría estar de forma permanente en el programa matutino de CHV.

Sin embargo, en una entrevista con Página 7, la misma comunicadora lo descartó. «De repente se comentan esas cosas y una es la última en saber, pero nunca nadie me lo ha planteado formalmente», señaló.

«Yo hice un reemplazo en algún minuto y entiendo que ese reemplazo generó especulación, pero no hay nada formal», añadió la periodista de Chilevisión.

Cabe destacar que Karina Álvarez fue parte del matinal desde el 2016 hasta el 2016. «Era panelista, hablaba de actualidad, cuando el matinal era más de entretención y no tan informativo como ahora. Por eso, no sé si ahora se justifica (su incorporación), porque hay varios periodistas con Julio César (Rodríguez), la Monse (Álvarez), Roberto (Cox). Pero nadie me ha planteado nada», explicó.