«Tenía casi dos meses»: Polola de Marcianeke entrega detalles del momento que vive tras perder a la guagüita que esperaba junto al cantante

Recientemente, Anaís Vilches, pareja de Marcianeke, entregó detalles sobre el momento que vive después de tener un problema de salud que provocó que perdiera la guagua que esperaba junto al popular cantante urbano.

Después de sus complicaciones, por las que incluso tuvo que ser atendida de urgencias en una clínica, la chiquilla ya se encuentra haciendo reposo en su departamento.

En este sentido, a través de su cuenta de Instagram, la polola de Marcianeke se tomó el tiempo para responder preguntas de sus seguidores. Cabe destacar que una de estas fue sobre cuánto tiempo estuvo embarazada antes de perder a su guagüita.

En este contexto, Anaís Vilches reveló cerca de dos meses y que se enteró cuándo fue atendida en el centro médico. «Tenía casi dos meses. No sabía que estaba embarazada… yo llegué a la clínica por un dolor de estómago», indicó.

Cabe destacar que mediante la interacción de la polola de Marcianeke con sus seguidores, la joven también dio a conocer que se encuentra ansiosa de volver a su rutina y dejar de lado el reposo.

«Qué ganas de volver a hacer mi vida normal… quiero ir al gym, pero tengo que estar en reposo hasta el jueves, pero no aguanto, no me gusta», señaló Anaís Vilches.

El romance de Marcianeke con Anaís Vilches

Marcianeke estuvo junto a Anaís Vilches cuándo recién dio su salto a la fama. Posteriormente, terminaron su relación a inicios del 2022. Sin embargo, durante este año retomaron su romance.

En este contexto, en conversación con nuestros cabros de Vamo a Calmarno, el popular cantante urbano señaló: «Estamos corrigiendo hartos errores. Todo lo que nos afectó en un principio, ahora se corrigió todo y estamos bien. Ya no peleamos ni la mitad de la mitad de lo que peleábamos antes».

Además, Marcianeke reveló que antes estaban siempre juntos, mientas que ahora cada uno tiene su espacio. «No somos posesivos», indicó.