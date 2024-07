A los 53 años muere Shannen Doherty: recordada actriz de «Beverly Hills, 90210»

Shannen Doherty falleció a los 53 años después de una prolongada e intensa batalla contra el cáncer.

Su publicista, Leslie Sloane, confirmó la noticia a la revista People: «Con gran tristeza, confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la lucha contra el cáncer tras muchos años combatiendo la enfermedad», declaró.

Además, agregó que «La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz».

A sus 53 años, muere Shannen Doherty

Los problemas de salud comenzaron en 2015, cuando la reconocida actriz anunció públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de mama. No obstante, dos años después compartió una gran noticia, y es que su enfermedad estaba en fase de remisión.

En 2019, varios años después, Shannen Doherty reveló que nuevamente tenía cáncer, esta vez en fase 4. Sin embargo, eso no fue todo; tras someterse a una revisión de rutina, los médicos descubrieron metástasis en su cerebro.

Pese a su mal diagnóstico, la reconocida actriz tenía una bandera de lucha, y siempre se mostró dispuesta a mantenerse firme y recaudar dinero para batallar a la enfermedad del cáncer.

En una entrevista con iHeartRadio, señaló que «Tengo esos momentos en los que lo siento todo y deseo algo diferente. Lo más importante es que no quiero morir demasiado pronto porque tengo mucho que conseguir aún. Y eso me pesa mucho porque pienso que no he recaudado el suficiente dinero para combatir el cáncer».

La gran trayectoria de la actriz

Shannen comenzó su carrera actoral muy joven, con papeles en «Voyagers!» y «La Pequeña Casa en la Pradera».

Según consignó Futuro, su primer papel importante llegó con «Heaters», pelicula de comedia negra estrenada en 1988. Luego, vuelve a la pantalla con «Beverly Hills 90210», interpretando a Brenda Walsh.

Incluso en sus últimos años, mientras luchaba contra el cáncer, Doherty siguió trabajando como actriz. Participó en programas de televisión populares como «Riverdale» y en los reinicios de «90210» y «Heathers».

