A sus 75 años: reportan la muerte de Shelley Duvall, popular actriz de ‘El Resplandor’

Este jueves se dio a conocer una lamentable noticia. Resulta que Shelley Duvall, popular actriz de ‘El Resplandor’ falleció a sus 75 años.

Cabe destacar que la popular intérprete también fue parte otras películas como «Annie Hall», «Nashville»,»Popeye», «The Forest Hills», entre otras.

De acuerdo a lo informado por The Hollywood Reporter, la muerte de Shelley Duvall ocurrió mientras dormía en su hogar ubicado en Blanco, Texas. Esto se debe a que la actriz padecía complicaciones de diabetes.

Frente a esto, Dan Gilroy, pareja de la intérprete desde el 1989 señaló: «Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Ha sufrido mucho últimamente, ahora es libre. Vuela lejos, hermosa Shelley».

Es importante señalar que durante el 2016, en una entrevista en el programa Dr.Phill, Shelley Duvall confesó que padecía una enfermedad mental. «Estoy muy enferma. Necesito ayuda», indicó.

La carrera de Shelley Duvall

Antes de que se fuera de Hollywood a Texas, Shelley Duvall tuvo una destacada carrera como actriz y directora de su compañía de producción, Think Entertainment.

La celebridad creó una innovadora programación infantil para la TV por cable, por lo que fue dos veces nominada al premio Emmy.

El debut en pantalla de Shelley Duvall lo hizo en ‘Brewster McCloud’ (1970) según consignó The Hollywood Reporter, donde interpretó a una adolescente y guía turística que se caracterizaba por ser seductora.

Después de una década, junto a Robin Williams protagonizó al personaje de cómic Oliva Olivo en una adaptación liderada por el director Altman.

Cabe destacar que Shelley Duvall trabajó en diversas oportunidades con el Altman, en proyectos como McCabe & Mrs. Miller, Thieves Like Us, Buffalo Bill and the Indians, entre otros.

De hecho, en una entrevista en 1977, la actriz señaló: «Me ofrece papeles muy buenos. Ninguno de ellos ha sido igual a otro. Tiene una gran confianza en mí, y me respeta, y no me pone restricciones, ni me intimida, y lo adoro».