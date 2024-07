«Agarró la fama de…»: Raimundo Cerda sorprendió tras revelar detalles del conflicto entre Fran Maira y Guarén

En una actividad de ‘Ganar o Servir’, Karla Constant, leyó supuestas noticias de los medios. En este sentido, una de estas decía que Valentina Torres, más conocida como Guarén quería entrar al encierro y «encarar» a Fran Maira. «Ella miente», era lo que decía la nota.

Ante esto, la exparticipante de Gran Hermano Chile indicó: «¿Mentir de qué, si yo no he dicho nada? Si hablara te dejo como la mierda frente a todo Chile, cara de raja«.

Además, agregó: «Yo jamás voy a exponer ni he expuesto mi relación con ella, por el respeto que uno tiene por siempre. Le digo que sí, entre, pero si me quiere venir a encarar, la única que va a quedar mal es ella, porque yo me he portado la raja».

Cabe destacar que luego de que terminó la actividad, Botota Fox le preguntó a Fran Maira si lo que ocurrió entre ellas fue tan malo como para que se hayan distanciado. Frente a esto, la cantante respondió positivamente.

«Lo encontraría feo que entrara a un reality para solucionar las cosas… porque la hu… (sic) tuvo siete meses para hablarme afuera y ¿viene pa acá hablar la hu… (sic)?», indicó la ex Gran Hermano.

Raimundo Cerda sobre la pelea entre Fran Maira y Guarén

Luego, Raimundo con Julia y Sabélo siguieron refiriéndose al tema. En este sentido, Cerda entregó más información con respecto a la pelea.

El exintegrante de Gran Hermano reveló que una de las supuestas razones del conflicto. «La Fran se metió a un reality, la Guarén se quedó a cargo de sus redes, y la Guarén se subía mucho a las redes de la Fran. Entonces cuando la Fran salió del reality con toda la fama del mundo, nunca más hablaron, y la Guarén entró a ‘Tierra Brava'», indicó.

En este sentido, Raimundo Cerda señaló: «Agarró la fama de la Fran para ser ella famosa».