El Jordan 23 dejó la grande en su llegada a México: fans colapsaron las calles con rodada de motos

Durante este miércoles, El Jordan 23 arribó a Mexico para realizar su «México Tour». Instancia en la que sus fanáticos generaron gran revuelo por el recibimiento que le dieron al cantante.

El artista chileno llegó hasta Ciudad de México, donde fue recibido por más de dos mil personas en el aeropuerto, según consignó Página 7.

Así fue la llegada de El Jordan 23 a México

Sin embargo, el recibimiento no se quedó en el aeropuerto, pues los fanáticos de El Jordan 23 llevaron a cabo una masiva rodada en motocicletas que paralizaron las calles de la ciudad mexicana.

Cabe destacar que el artista chileno no se restó de esta instancia e incluso se subió a una de las motos. Además, compartió y recorrió junto a sus seguidores.

🚧 Motociclistas 🏍️ provocan caos vial en #CDMX por el rapero chileno ‘El Jordan 23’. ⚠️ ¡Toma tus precauciones! ⚠️ pic.twitter.com/XLg35PGJBW — POSTA CDMX (@POSTACDMX) July 24, 2024

Además, El Jordan 23 publicó diversos registros en su cuenta de Instagram del recibimiento que tuvo en México y agradeció el apoyo. «Gracias mis hermanos mexicanos por recibirme ‘a lo maldito’ como siempre», escribió.

Es importante señalar que tal como informó en redes sociales, el cantante nacional realizará 12 conciertos en tierras mexicanas. De este modo, estará presente en lugares como Cancún, Veracruz, Monterrey, Toluca, Puebla, entre otras ciudades.

Cabe destacar que se espera que más de 80 mil personas asistan a las presentaciones de El Jordan 23.

Por otro lado, esta no es la primera vez que el cantante chile está en México. Durante el año pasado, el intérprete de «Anti Rana» también visitó al país azteca y fue recibido de una forma similar por parte de sus fanáticos.

«Los amo mi México querido, muchas gracias a todos los que fueron a recibirme. Me sentí como en casa, no saben como me dejaron de contento y emocionado», indicó El Jordan 23 a través de sus redes sociales en dicha oportunidad.

