Murió el protagonista de popular audio viral chileno: «Óscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo y Acevedo»

Recientemente, se dio a conocer la muerte de Óscar Antonio Acevedo Acevedo, quien fue el protagonista de un recordado audio que se hizo viral en redes sociales.

A través de X (ex Twitter) comenzó a circular un documento del Poder Judicial que informaba el fallecimiento del individuo.

Murió don Oscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo y acevedo. pic.twitter.com/7F147X6Ebg — Don Naproxeno (@Lumpencillo) July 25, 2024

Posteriormente, diversas personas reaccionaron a la partida de Óscar Antonio Acevedo Acevedo y recordaron el audio viral.

Cabe destacar que de acuerdo a lo informado por La Tercera, el hombre murió a sus 46 años, el 18 de abril en la comuna de Pencahue, Talca de la Región del Maule.

Además, la partida de Óscar Acevedo fue producto de una asfixia por la aspiración de contenido gástrico, según el medio ya nombrado.

El recordado viral de Óscar Acevedo

El popular audio corresponde a una situación de hace más de una década. Instancia en la que el hombre tuvo algunas complicaciones para presentarse a la jueza durante una audiencia judicial.

En esta oportunidad, se le solicitó al individuo que dijera su nombre completo. Sin embargo, su respuesta generó diversas risas, incluso por parte de la jueza, quien ofreció disculpas.

Así fue la conversación entre Óscar y la jueza:

Jueza: Señor Acevedo, nombre completo. Nombre completo, señor.

Óscar: Óscar Acevedo… ¿No se escucha?

Jueza: Nombre completo.

Óscar: Óscar Acevedo.

Jueza: Completo…

Óscar: Óscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo.

Jueza: Otra vez, nombre completo.

Óscar: Óscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo y Acevedo… Ah, ¿Cómo era?

Jueza: (rie) Perdón, no me río de usted, me río de la situación.

Cabe destacar que, posteriormente, el audio protagonizado por Óscar Antonio Acevedo Acevedo se volvió muy viral en internet.

