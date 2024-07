Estas son las regiones más afectadas por el alza en las cuentas de la luz: revisa cómo será el aumento en la tuya

Ya no es sorpresa para nadie el alza en las cuentas de la luz que el Gobierno anunció hace un tiempo para los meses de invierno. Y como no hay plazo que no se cumpla, ya nos encontramos en el primer mes de su aumento.

Vale señalar que esta alza es por el congelamiento de las tarifas eléctricas previo a la pandemia. Este valor se mantuvo inamovible generando una alta deuda que ahora tocará saldar.

En cuanto a las dudas de los usuarios sobre cuánto subirán las cuentas, vale aclarar que los porcentajes de aumento dependen principalmente del lugar en que se encuentren y el gasto del suministro.

Eso sí, el Estado ya anunció una gran ayuda para beneficiar a las familias de menos ingresos. Hablamos del Subsidio Eléctrico.

Cómo afectará esta alza en cada región de Chile

Para saber de cuánto será el aumento en las cuentas de cada hogar, primero es necesario identificar a qué tramo pertenecen, habiendo tres tipos de clientes:

G1: En el primer tramo, se encuentran los hogares que gasten hasta 350 KWH mensuales, que son el común de las familias de Chile.

G2: En segundo lugar, se encuentran las viviendas cuyo consumo se encuentre entre los 350 y 500 KWH al mes.

G3: Como último tramo, se encuentran los hogares con un consumo mayor 500 KWH al mes.

Así será el aumento en cada sector según tu tramo:

Arica y Parinacota: El primer tramo experimentaría un 14%, el segundo 31% y el tercero, 25%.

El primer tramo experimentaría un 14%, el segundo 31% y el tercero, 25%. Tarapacá: G1 aumentará 10%, G2 un 27% y G3 un 22%.

G1 aumentará 10%, G2 un 27% y G3 un 22%. Antofagasta: G1 aumentará en 19%, G2 33% Y G3 27%.

G1 aumentará en 19%, G2 33% Y G3 27%. Atacama : G1 aumentará 24%, G2 un 43% y G3 un 37%.

: G1 aumentará 24%, G2 un 43% y G3 un 37%. Coquimbo: G1 aumentará un 14%, G2 un 35% y G3 un 29%.

G1 aumentará un 14%, G2 un 35% y G3 un 29%. Valparaíso :G1 aumentará un 25%, G2 un 42% y G3 un 36%.

:G1 aumentará un 25%, G2 un 42% y G3 un 36%. Metropolitana de Santiago: G1 sufrirá un alza de 18%, G2 de un 36% y G3 de 30%.

G1 sufrirá un alza de 18%, G2 de un 36% y G3 de 30%. Libertador Bernardo O’higgins: G1 alcanzará el 22%, G2 el 38% y G3 un 32%.

G1 alcanzará el 22%, G2 el 38% y G3 un 32%. El Maule: G1 aumentará 19%, G2 35% y G3 un 29%

G1 aumentará 19%, G2 35% y G3 un 29% El Ñuble, Biobío y La Araucanía: en donde G1 sube 25%, G2 sube 39% y G3 un 33%.

en donde G1 sube 25%, G2 sube 39% y G3 un 33%. Los Ríos: el tramo G1 aumentará a 19%, el G2 un 32% y G3 un 27%

el tramo G1 aumentará a 19%, el G2 un 32% y G3 un 27% Los Lagos: el tramo G1 aumentaría un 16%, el G2 un 30% y el G3 sufriría un alza de 24%.

Para saber cómo se dará este aumento de forma más específica en Santiago, te recomendamos leer: ALZA EN LAS CUENTAS DE LA LUZ EN CHILE: ¿CUÁLES SON LAS COMUNAS DE LA RM MÁS AFECTADAS?