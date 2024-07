Latife Soto lanza preocupante predicción para el país: «Van a haber disturbios en…»

Recientemente, Latife Soto compartió preocupantes vaticinios para Chile. Cabe destacar que estos tienen relación con el costo que tiene la vida en el país y el alza en las cuentas de la luz.

De hecho, de acuerdo a la tarotista, próximamente podrían desarrollarse conflictos sociales.

En este sentido, en el programa que realiza junto a José Antonio Neme en Instagram, Latife Soto tiró las cartas y señaló: «El tema de la luz va a traer mucho conflicto, mucho estrés para las personas, van a haber disturbios».

Además, la popular tarotista agregó: «Lo que pasa es que, a lo mejor, no todas las personas se han enterado de esto, pero el otro día fui a Enel y eran puros gritos en atención al cliente».

Sin embargo, esto no fue todo. Latife Soto también indicó que «no todas las personas van a poder pagar y yo no veo ayuda, entonces vamos a tener que estar a oscuras, no usar luz. Van a haber disturbios en un tiempito más, porque la mayoría va a tener el problema de no poder pagar y no tener luz».

Las últimas predicciones de Latife Soto

Es importante señalar que hace algunos días, tras conversar con FMDOS, Latife Soto generó gran sorpresa al pronosticar que vendrían grandes cambios en el ámbito político.

«Estamos ante una vieja caída que estábamos esperando hace mucho tiempo, van a caer todas las viejas estructuras. Vienen cambios de paradigmas», indicó la tarotista.

Además, Latife Soto añadió que «aquí lo que más hemos visto es que viene un vuelco en la parte política, todo viene como hacia la extrema derecha y cae el socialismo extremo. Vienen los cambios».

«Se aproximan cambios grandes. Lo que hoy existe se va a caer», aseguró la brujita.

