«Fui un pesado»: Federico Sánchez rompió el silencio y ofreció disculpas tras polémica entrevista de joven tiktoker

Durante este jueves, Federico Sánchez compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que se disculpó públicamente con Sebastián Ortiz, el adolescente de 15 años que le realizó una comentada entrevista.

Cabe destacar que la entrevista no tardó en viralizarse y el arquitecto se llenó de críticas por la actitud que tuvo con el joven.

Federico Sánchez interrumpió en diversas oportunidades al adolescente e incluso en un momento señaló que sus preguntas eran «malas, fomes, básicas y pencas».

Las disculpas de Federico Sánchez

«Todos tenemos malos días, todos cometemos errores y yo no soy la excepción. Este video es para pedirle disculpas a Sebastián; para pedirle disculpas públicas porque efectivamente me equivoqué», indicó Federico Sánchez.

«¡Fui un pesado y no corresponde!», reconoció el conocido arquitecto.

Además, Federico Sánchez también aprovechó de pedir disculpas a quienes se desilusionaron de su actitud. «También es para pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados, porque de verdad, efectivamente, me equivoqué», expresó.

Cabe destacar que el creador de contenido, Sebastián Ortiz, reaccionó a las disculpas. «Un honor escuchar esto fede. Disculpa aceptada, ojalá halla buena onda en un futuro, una disculpa también por no contestarle, le cuento más al privado, saludos», escribió en la publicación que hizo Federico Sánchez en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, es importante señalar que antes de que el profesional pidiera perdón, Sebastián ya se había referido a la situación que vivió con Federico Sánchez.

«Al principio me lo tomé a juego y le seguí el juego (…) pero lamentablemente no se pudo llegar a lo que yo quise», indicó.

Además, agregó: «Al final, cuando se ve que me quita el micrófono -que yo corté esa parte-, ahí sí me sentí pasado a llevar porque no le tomó el peso a mi entrevista, no le tomó la importancia que yo estaba esperando».