Ak4:20 sorprende con especial propuesta amorosa para Ignacia Antonia: generó múltiples reacciones en redes

Recientemente, Ak4:20 e Ignacia Antonia generaron gran sorpresa en redes sociales tras dar a conocer que oficialmente están pololeando.

Recordemos que hace algunos meses se sabe que los jóvenes están en un romance. Sin embargo, ahora ya es algo oficial.

Ak4:20 e Ignacia Antonia anuncian que están pololeando y las redes enloquecen

Después de meses de romance, los tortolitos oficializaron su relación y se encuentran pololeando.

Esto lo dieron a conocer a través de diversos registros en una publicación en Instagram. En uno de estos, aparecen Ak4:20 e Ignacia Antonia besándose. Además, se puede ver un cartel que está en medio de un corazón que dice: «¿Puedo ser tu novio?».

Sin embargo, esto no es todo, ya que se puede apreciar que el popular cantante preparó una decoración con globos, velas, pétalos de flores y un peluche.

Como era de esperarse, el post de Ak4:20 e Ignacia Antonia se llenó de reacciones de sus seguidores. De hecho, hasta ahora acumula más de 300 mil me gusta y sobre 900 comentarios.

«Me encanta que diga ‘puedo ser tu novio?’ Y no ‘quieres ser mi novia?’, esos detalles marcan la diferencia 😌👌🏻»; «Que sean muy felices 😍❤️»; «Todas las mujeres necesitamos un Bastian en nuestras vidas 😭😭💙»; «Si a mí no me hacen eso !!!! No quiero nada 😂»; «‘Puedo ser tu novio’ sabe cosas, tipazo», fueron algunos mensajes que recibieron los jóvenes en la publicación.

Es importante señalar que hace un tiempo Ak4:20 estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que se refirió a su romance con Ignacia Antonia.

En esta oportunidad, el popular cantante urbano señaló que la influencer es su «súper estrella». Además, confesó que «con ella soy niño».

Asimismo, en su visita a RadioActiva, el cantante urbano reveló que se proyecta por «hartos años» junto a Ignacia Antonia.