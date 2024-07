«Muy falta de respeto»: Ak4:20 es aplaudido en redes sociales por defender a Ignacia Antonia de fanática

Recientemente, Ak:420 e Ignacia Antonia protagonizaron un llamativo incidente, en el que el cantante urbano no dudó en defender a la influencer.

Esto ocurrió, mientras estaban en un casino, luego de un show del artista en una disco. En este contexto, una seguidora le pidió una foto al intérprete de «Skyline», quien no tuvo problemas en aceptar.

No obstante, todo se volvió tenso después de que la fan empujó a Ignacia Antonio para que no apareciera en la fotografía. Esto no le gustó a Ak:420, por lo que tomó la decisión de no sacarse la foto.

Ignacia Antonia entrega detalles del percance que tuvo con fan de AK4:20

A través de TikTok, Ignacia Antonia entregó detalles del percance que vivió junto a su pareja Ak4:20 y la fanática que la empujó.

«Estábamos de la mano los dos y entonces como que yo me estaba corriendo para atrás, porque ella le pidió una foto a él y en lo que yo me estaba corriendo, la niña me dice ya ‘amiga, pero la foto es solo con él’ o como ‘sin ti’, me agarró de la cintura y me tiró para el lado«, indicó la influencer.

«Cuando me tiró para el lado, Bastián (Ak4:20) le dijo que era una falta de respeto, que cómo se le ocurría hacerme eso y no se quiso tomar la foto con ella. Y nos corrimos», agregó Ignacia Antonia.

Sin embargo, la tiktoker señaló que luego de este incidente, la fan les volvió a insistir para sacarse una foto con el cantante. «Ella como: ‘Ya po, déjenme tomar la foto’. Y Bastián dijo ‘no, fuiste muy falta de respeto’ y ella le dice como: ‘Ya po, AK, si todos nos merecemos una segunda oportunidad’. Y nos dio tanta risa su comentario», contó la joven.

En este sentido Ignacia Antonia convenció a Ak4:20 a que accediera a tomarse una foto con su seguidora. «Terminó sacándome la niña, después volvió, me pidió disculpas y lo bueno de todo es que gané una amiga… o al menos pidió disculpas. Todos cometemos errores y ya», mencionó.