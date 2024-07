Leonardo Farkas vuelve a sorprender a chilenos con solidario gesto: ofreció pagar millonario tratamiento de exdeportista atropellado

En mayo pasado, una destacada figura del boxeo nacional sufrió un grave accidente de tránsito que lo dejó con diversos problemas de salud. Nos referimos a Martín Vargas, quien sufrió una lesión en su cabeza y tórax tras ser atropellado por un motociclista en Maipú.

Luego de haber pasado por un recinto de urgencias, el exboxeador habría sido dado de alta con un politraumatismo sin precauciones, según aseguró su hijo. Estas declaraciones no tardaron en viralizarse hasta llegar a las redes sociales del filántropo chileno Leonardo Farkas.

Martín Vargas es la figura más connotada del boxeo nacional de la década de los 70 y 80, en donde compitió por importantes premios. En 1975 rompió el récord de derrotar a su contrincante ecuatoriano en solo 20 segundos, triunfo que lo posicionó como el ganador sudamericano de la categoría.

Su larga carrera fue difícil de obviar para muchos usuarios de internet, entre quienes destacó Farkas. Mediante su cuenta de X, el empresario se comprometió a entregar a la familia de Vargas los millones necesarios para su tratamiento tras su terrible accidente.

«No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron»

En conversación con Al Aire Libre, el hijo de la figura del boxeo nacional entregó detalles del mal manejo de los profesionales de salud. Y es que le llamó la atención el poco cuidado que recibió y la escasa información sobre su verdadero estado de salud.

«Lo que no cuadra es que nos dijeron que de allí saldría con el alta, y terminan manándolo a la casa, y no nos dan la información que corresponde. Aún no sabemos lo que tiene», señaló en esa oportunidad.

Luego de que la noticia llegará a Leonardo Farkas, decidió colaborar con el tratamiento de Martín Vargas y su recuperación. Además, aprovechó de compartir la noticia para llegar a más personas y honrar su trayectoria como boxeador.

Y es que el exboxeador es todo un ejemplo que aunque a fines de los 90 decidió retirarse y colgar los guantes, continuó su camino enseñando a otros y formó una fundación para promover el bienestar a través del deporte.