«Hay un americano secuestrado en Chile»: reconocido cantante urbano protagonizó escandalosa visita a nuestro país

El popular artista urbano Alejandro Mosqueda Paz, más conocido como Almighty protagonizó una escandalosa visita a nuestro país.

Resulta que el intérprete acusó que fue secuestrado en Chile. «Estamos aquí en Chile, una gente que me trajo para acá, para Chile y me tienen secuestrado. Me están persiguiendo, míralos ahí. Un policía me está persiguiendo cuando no he hecho nada», indicó a través de sus redes sociales.

«Necesito ayuda, sepa todo el mundo que estoy aquí en Chile sufriendo una injusticia, me tienen secuestrado en una casa. Hace frío, no hay internet, gracias a dios que mi teléfono funcionó aquí. Está camino alguien a buscarme, estoy sufriendo persecución. Hay un americano secuestrado en Chile», agregó Almighty.

Cantante chileno se refiere a las acusaciones de Almighty

Ben Bulgari, cantante chileno que habría traído a Almighy nuestro país, se refirió a las acusaciones que lanzó el artista.

A través de una historia, el artista indicó: «Lamentablemente Almighty enloqueció y se fugó de mi casa. Está haciendo un live de que lo tenemos secuestrado».

«Dejo registro acá, la gente llamó a la policía porque iba gritando», agregó.

Además, en conversación con Canal 13, Ben Bulgari entregó más detalles sobre la escandalosa visita de Almighty a nuestro país.

«Nosotros gestionamos el viaje de España hasta Chile del artista Almighty, que ayer nos acusó de secuestro acá en Lago Rapel», partió indicando el cantante.

Además, agregó: «Andan muchos videos corriendo por las redes de lives que hizo él y todo en donde nosotros dejamos saber que jamás lo tuvimos secuestrado. Al contrario, él se arrancó de mi casa. Nosotros tratamos de ir en su búsqueda, subirlo al auto y traerlo nuevamente acá porque él no conoce. Está en un país donde le puede pasar cualquier cosa. Se quería subir a cualquier auto»

En este sentido, el Ben Bulgari indicó: «Lo único que queremos nosotros es desmentir eso y limpiar nuestra imagen. Nosotros lo hicimos con otro propósito de ayudarlo; de tenerlo bien y lamentablemente sucedió esto».