Ivette Vergara sorprende con osada confesión sobre su nueva vida de soltera: «Los mensajes que me llegan…»

Hace algún tiempo, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta protagonizaron uno de los quiebres matrimoniales más polémicos del mundo del espectáculo.

En este sentido, en un nuevo episodio del estelar de Luis Jara en TV+ «Al piano con Lucho», la periodista habló por primera vez del tema de forma pública.

De este modo, Ivette Vergara sorprendió con sinceras confesiones sobre su vida como soltera.

Además, en el avance del espacio se vio a la comunicadora bailando y cantando.

Ivette Vergara sorprende con potentes confesiones luego de su quiebre con Fernando Solabarrieta

Durante su conversación con Luis Jara, Ivette Vergara entregó detalles su carrera televisiva. «Yo siempre he sido y me he sentido un bicho muy raro en la televisión», indicó la comunicadora.

Además, el animador le consultó si que se siente una MILF. Ante esto, la periodista respondió: «Todo el rato».

En este contexto, Ivette Vergara causó gran sorpresa tras revelar que ha recibido atrevidas propuestas después del término de su matrimonio con Fernando Solabarrieta.

«‘Quiero ser tu colágeno’. Ese es el más suave de los mensajes que me llegan por Instagram», confesó.

Es importante señalar que el quiebre entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se confirmó a fines de abril. En este sentido, se ha rumoreado que el motivo se debería a una desenfrenada fiesta del periodista.

Por otro lado, es importante señalar que «Al piano con Lucho» se estrenó este lunes 1 de julio. Instancia en que el invitado fue Jean Philippe Cretton, quien entregó detalles sobre su comentada salida de Chilevisión.

Además, ya está confirmada la presencia de famosas como Yamila Reyna y Verónica Villarroel para próximos capítulos del nuevo espacio liderado por Lucho Jara en TV+.

