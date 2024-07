«Me hicieron abandonar el reality; no les servía, porque no tenía conflictos, ni romances»

Claudio Valdivia conversó con Pamela Díaz en un nuevo episodio de Sin Editar de YouTube. Instancia en la que el exparticipante de ‘Ganar o Servir’ se descargó en contra de la producción del reality de Canal 13 e indicó que lo hicieron abandonar el espacio.

El descargo de Claudio Valdivia en contra de la producción de ‘Ganar o Servir’

En esta oportunidad, Pamela Díaz le consultó a Claudio Valdivia sobre su participación en ‘Ganar o Servir’ y su inesperada salida del encierro.

En este contexto, el exintegrante del reality de Canal 13 mencionó que en «Año 0» también se lesionó. Sin embargo, en aquella oportunidad ya no hicieron dejar el espacio televisivo.

«Ahí también me lesioné, pero me dejaron, no me echaron. Pero de este me sacaron», indicó Claudio Valdivia.

«Porque si me lesiono en una competencia, me recupero dentro del encierro y eso fue la experiencia del 2011. Aparte hay doctor y traumatólogo», señaló

En este sentido, Claudio Valdivia agregó: «Me podría recuperar en dos semanas pero en base a lo que tenía el reality que eran conflictos, romances y competencia, no funcionaba».

De este modo, el deportista mencionó que desde la producción decidieron sacarlo. «Yo no tenía conflictos, no tenía romances, pero en competencias era bueno. Tenía que estar mínimo una semana en recuperación y ahí me dijeron, ‘compadre usted no sirve’. Les cayó de anillo al dedo. Me hicieron abandonar. De hecho, me dijeron que si no daba ninguno de esos contenidos, no les servía».

Además, Claudio Valdivia reveló: «Nunca me guiaron, por más que me lo pidieron, igual yo hacía lo que quería; por eso también me querían sacar, no hacía caso».

Frente a esto, Pamela Díaz señaló: «Ahora entendemos todo».

Es importante señalar que Claudio Valdivia indicó que entraría nuevamente a un encierro. Sin embargo, debería ser de competencia y no de parejas.