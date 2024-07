«Me pidió el número»: popular participante de Gran Hermano sorprendió tras asegurar que rechazó a Bad Bunny

Hace algunos días, Alexandra Méndez, también conocida como «La Chama» generó gran sorpresa en el interior de Gran Hermano Chile tras revelar una situación que vivió con nada más ni menos que Bad Bunny.

Resulta que a través de una conversación en el sótano, la chica reality confesó que hace años, cuando el puertorriqueño todavía no era tan famoso, animó uno de sus conciertos.

En este sentido, «La Chama» sorprendió tras revelar que Bad Bunny le habría pedido el número.

La Chama sorprendió tras revelar inédita anécdota con Bad Bunny

«Sabes qué? Cuando Bad Bunny no era tan famoso fue a Perú a cantar, a hacer un concierto y me contrataron para animarlo», partió indicando Alexandra Méndez.

«Animé el concierto y lo presenté, pero yo no sabía ni una canción de Bad Bunny, ni una», añadió la participante de Gran Hermano Chile.

Además, «La Chama» recordó: «Yo viajé con todo ese combo, él y como quince personas más… Todos puertorriqueños o de República Dominicana, no sé de dónde eran… Y yo la única mujer».

En este contexto, Alexandra Méndez reveló que Bad Bunny le pidió su número, pero que ella no quiso dárselo.

«Y Bad Bunny me pidió el número… y yo no se lo di. Me pareció cualquier vaina, como no lo conocía. Y ahora me encanta», indicó la jugadora de Gran Hermano.

Reveló polémica con popular cantante argentina

Es importante señalar que en el espacio de CHV, «La Chama» también reveló una anécdota que vivió con la cantante argentina, Emilia Mernes.

En este sentido, le señaló a Camila Andrade que la artista la contactó debido a que su pareja (en ese tiempo) la siguió en redes sociales.

«Sabes que esa caraja me escribió un día, cuando ella era novia del de Rombai, de Fer», indicó la participante de Gran Hermano.

«Me escribió porque Fer me seguía en redes sociales… yo lo conocí en un programa, lo entrevisté, yo era panelista de un programa y quedamos de panas», añadió Alexandra Méndez.

«Y ella me escribió celosa y yo ‘¿Qué tengo que ver con él?’ Te lo juro por dios. Luego borró la vaina», aseguró en Gran Hermano.