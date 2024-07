«La rivalidad se formó porque…»: Iván Zamorano sorprendió a todos tras contar la firme sobre su relación con Marcelo Salas

Iván Zamorano y Marcelo Salas fueron dos jugadores muy importantes para la selección chilena. Ambos fueron parte del proceso que se realizó para llegar al Mundial de Francia 1998 y también de la copa.

Si bien se entendían muy bien dentro de la cancha, han existido diversas especulaciones con respecto a una supuesta rivalidad entre ambos.

En este sentido, recientemente en un nuevo capítulo del programa de YouTube «Sin Editar» de Pamela Díaz, Iván Zamorano contó la firme sobre su relación con Marcelo Salas.

Iván Zamorano cuenta la firme sobre su relación con Marcelo Salas

«¿En Chile te llevas bien con los otros futbolistas? ¿Con Salas te llevas bien?», le preguntó, la «Fiera», Pamela Díaz, a Iván Zamorano.

Frente a esto, el exdelantero del Real Madrid aclaró que no tiene problemas con su excompañero. «Sí, con todos, yo no tengo problema. Es un mito eso de que nos llevamos mal. Es un mito, yo nunca tuve rivalidad con él, la rivalidad se formó porque yo soy de Colo Colo y él es de la U, a partir de ahí, a nivel comunicacional vende mucho la rivalidad», indicó Bam Bam.

«Cuando estábamos en la selección no había ni un grupo de la U, ni un grupo de Colo Colo, habían grupos que se llevaban mejores que otros. Con Marcelo éramos compañeros, amigos a lo mejor no, yo me llevaba mejor con Fabián Estay, Toby Vega, Nelson Tapia», explicó Iván Zamorano.

En este sentido, mencionó que si es que hubiesen tenido una mala relación con Marcelo Salas, él cree que no habrían podido tener la complicidad que tenían dentro de la cancha.

«Si nosotros nos hubiésemos llevado mal, no creo que hubiéramos sido tan grandes como fuimos en la selección, porque nosotros en la cancha nos conocemos de memoria. Él es más joven, es mucho más chico. Yo tengo 57 y él 49″, expresó Zamorano.