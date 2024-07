«Viva el colágeno»: Carmen Gloria Bresky sorprende en redes tras presentar a su nueva pareja 12 años menor que ella

Recientemente, Carmen Gloria Bresky sorprendió en redes sociales tras presentar a su nueva pareja. Según consignó Página 7, se trata de Rodolfo, un tatuador que es 12 años menor que ella.

La popular actriz estuvo de cumpleaños, por lo que compartió diversas fotos de su celebración junto a sus hijos, su nieto e incluso con su joven pololo.

Dentro de las románticas postales que compartió Carmen Gloria Bresky, hay una en la que aparece dándose un beso con Rodolfo.

«Semana cumpleañera. Agradecida de mi camino recorrido, de quienes me aman, mi familia que me apoya, mis hijitos amados, mi Gael que me roba el corazón cada vez que me mira y me dice Yoya mis amigos que siempre están ahí», expresó la popular actriz en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

Es importante señalar que las reacciones al post de Carmen Gloria Bresky no tardaron en llegar. De hecho, actualmente suma más de 20.000 «me gusta» y cientos de comentarios.

«Colágeno a la vena jajjajajajjaa»; «Yoyaaaaa!! Feliz cumpleaños Queen! Espero que hayas tenido un día precioso con todos tus amores»; «Preciosa, te mereces lo mejor❤️»; «Te ves radiante, viva el amor, viva el colágeno ❤️»; «Que lindo! Mereces lo mejor Yoya ❤️»; fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz en su publicación.

Carmen Gloria Bresky después de su separación con Sebastián Layseca

Es importante señalar que Carmen Gloria Bresky estuvo casada con Sebastián Layseca por cerca de 20 años, con quien tuvo tres hijos.

Cabe destacar que la ex Casados con Hijos expresó a fines del año pasado que terminaron de buena manera.

Posteriormente, hace algunos meses, en el programa de YouTube de Pamela Díaz, «Sin Editar», Carmen Gloria Bresky se refirió al tema: «Para volver a instalarte con una pareja hay que darse un tiempito, sobre todo si uno viene saliendo de una relación de 20 años. Había que tener una pausita».

En este sentido, la popular actriz también dio a conocer que se encontraba en algo, por lo que estaba «fuera del mercado».